21:30 09.04.2022 (обновлено: 21:56 09.04.2022)
Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватую
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.