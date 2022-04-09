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Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022

Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град", заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T21:30

2022-04-09T21:30

2022-04-09T21:56

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее уже сообщало о четырех фактах обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе и из БМ-21 "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецк (днр), сцкк, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика