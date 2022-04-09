https://ria.ru/20220409/moskva-1782701183.html

В Москве проходят масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий

В Москве проходят масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий - РИА Новости, 09.04.2022

В Москве проходят масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий

Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий проходят в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T17:56

2022-04-09T17:56

2022-04-09T17:56

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общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

цао

москва

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий проходят в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня проводим масштабные работы по промывке фасадов на внутренней стороне Садового кольца, Тверской и Тверской-Ямской улицах", - говорится в сообщении.Отмечается, что в первую очередь очищают после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали."Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем весь процесс занимает около двух часов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Уточняется, что всего задействовано 300 автовышек по всему городу, 120 из них - в ЦАО, где фасады отличаются сложностью архитектурных элементов.

https://realty.ria.ru/20220401/moskva-1781248758.html

цао

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, цао, москва