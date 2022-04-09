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В Москве проходят масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий - РИА Новости, 09.04.2022
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В Москве проходят масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий
В Москве проходят масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий - РИА Новости, 09.04.2022
В Москве проходят масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий
Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий проходят в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T17:56
2022-04-09T17:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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москва
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий проходят в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня проводим масштабные работы по промывке фасадов на внутренней стороне Садового кольца, Тверской и Тверской-Ямской улицах", - говорится в сообщении.Отмечается, что в первую очередь очищают после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали."Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем весь процесс занимает около двух часов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Уточняется, что всего задействовано 300 автовышек по всему городу, 120 из них - в ЦАО, где фасады отличаются сложностью архитектурных элементов.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, цао, москва
17:56 09.04.2022
 
В Москве проходят масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий

Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий проходят в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы во время промывки фасадов в Москве
Сотрудники коммунальной службы во время промывки фасадов в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудники коммунальной службы во время промывки фасадов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий проходят в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня проводим масштабные работы по промывке фасадов на внутренней стороне Садового кольца, Тверской и Тверской-Ямской улицах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первую очередь очищают после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали.
"Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем весь процесс занимает около двух часов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Уточняется, что всего задействовано 300 автовышек по всему городу, 120 из них - в ЦАО, где фасады отличаются сложностью архитектурных элементов.
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