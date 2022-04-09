https://ria.ru/20220409/minoborony-1782706140.html

ВС России поразили 65 военных объектов Украины за сутки

ВС России поразили 65 военных объектов Украины за сутки - РИА Новости, 09.04.2022

ВС России поразили 65 военных объектов Украины за сутки

В течение дня авиацией и ракетными войсками России уничтожено 65 военных объектов Украины, среди них 4 командных пункта и узла связи, сообщил официальный... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T18:59

2022-04-09T18:59

2022-04-09T19:03

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. В течение дня авиацией и ракетными войсками России уничтожено 65 военных объектов Украины, среди них 4 командных пункта и узла связи, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 229 украинских установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 428 беспилотных летательных аппаратов, 2037 танков и других боевых бронированных машин, 229 установок реактивных систем залпового огня, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1941 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220409/zakharova-1782699238.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, украина, в мире