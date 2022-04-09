https://ria.ru/20220409/minoborony-1782706140.html
ВС России поразили 65 военных объектов Украины за сутки
ВС России поразили 65 военных объектов Украины за сутки - РИА Новости, 09.04.2022
ВС России поразили 65 военных объектов Украины за сутки
В течение дня авиацией и ракетными войсками России уничтожено 65 военных объектов Украины, среди них 4 командных пункта и узла связи, сообщил официальный... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T18:59
2022-04-09T18:59
2022-04-09T19:03
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. В течение дня авиацией и ракетными войсками России уничтожено 65 военных объектов Украины, среди них 4 командных пункта и узла связи, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 229 украинских установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 428 беспилотных летательных аппаратов, 2037 танков и других боевых бронированных машин, 229 установок реактивных систем залпового огня, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1941 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
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россия, украина, в мире
18:59 09.04.2022 (обновлено: 19:03 09.04.2022)
ВС России поразили 65 военных объектов Украины за сутки
Минобороны: ВС России поразили 65 военных объектов Украины за сутки
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. В течение дня авиацией и ракетными войсками России уничтожено 65 военных объектов Украины, среди них 4 командных пункта и узла связи, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России
и ракетными войсками поражены 65 военных объектов Украины
. Среди них: четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он на брифинге.
Кроме того, российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 229 украинских установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 428 беспилотных летательных аппаратов, 2037 танков и других боевых бронированных машин, 229 установок реактивных систем залпового огня, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1941 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.