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В Москве за сутки госпитализировали 178 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 178 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 09.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 178 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявлен 801 новый случай COVID, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:17
2022-04-09T11:17
2022-04-09T11:47
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлен 801 новый случай COVID, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 801, 178 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 831, 17 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 747 689 случаев коронавируса, выздоровели 2 553 278 человек, умерли из-за COVID 42 873 человека.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 89 человек.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
11:17 09.04.2022 (обновлено: 11:47 09.04.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 178 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 801 новый случай COVID-19
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости.
В Москве за сутки выявлен 801 новый случай COVID, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф
.
"Выявлено случаев за сутки 801, 178 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 831, 17 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 747 689 случаев коронавируса, выздоровели 2 553 278 человек, умерли из-за COVID 42 873 человека.
Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 89 человек.