https://ria.ru/20220409/koronavirus-1782664107.html

В Москве за сутки госпитализировали 178 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 178 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 09.04.2022

В Москве за сутки госпитализировали 178 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки выявлен 801 новый случай COVID, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T11:17

2022-04-09T11:17

2022-04-09T11:47

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлен 801 новый случай COVID, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 801, 178 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 831, 17 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 747 689 случаев коронавируса, выздоровели 2 553 278 человек, умерли из-за COVID 42 873 человека.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 89 человек.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва