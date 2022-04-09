https://ria.ru/20220409/golosovanie-1782670159.html

Глава МИД объяснил, почему Конго была против исключения России из СПЧ ООН

Глава МИД объяснил, почему Конго была против исключения России из СПЧ ООН - РИА Новости, 09.04.2022

Глава МИД объяснил, почему Конго была против исключения России из СПЧ ООН

Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо заявил РИА Новости, что его страна голосовала против исключения России из Совета по правам человека... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T12:12

2022-04-09T12:12

2022-04-09T12:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

республика конго

россия

совет по правам человека оон (спч оон)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо заявил РИА Новости, что его страна голосовала против исключения России из Совета по правам человека ООН, поскольку отдает предпочтение диалогу и учитывает роль РФ в делах мира.Генеральная Ассамблея ООН приняла в четверг резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ."В контексте конфликта в Украине мы подумали, что необходимо лучше вести диалог, отдавать предпочтение диалогу, переговорам, дипломатическому пути. Даже если тема сложная, диалог необходим. Мы не можем вести диалог, закрыв дверь одному из главных действующих лиц, сказав "нет, он остается снаружи". Но с кем тогда вести диалог? Если мы исключим Россию из Совета по правам человека, то с кем мы будем вести диалог?" - заявил министр в интервью РИА Новости."Это то, что оправдало наше сопротивление голосованию, и, если это будет сделано снова, мы сделаем тот же выбор против отстранения России. Это основная мотивация того, как мы проголосовали вчера", - пояснил Гакоссо.За резолюцию об исключении РФ проголосовали 93 государства. Против - 24. Воздержались - 58. Против резолюции голосовали Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, РФ, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве. Среди воздержавшихся такие страны, как Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ.За резолюцию в числе прочих проголосовали Сербия и Израиль.Министр иностранных дел Конго особо подчеркнул, что на позицию его страны во время голосования повлияло отношение конголезцев к России как к великой стране, играющей ведущую роль в многополярном мире."У нас не короткая память. Мы знаем, какую преобладающую роль сыграла Россия во времена Советского Союза в разгроме нацистской Германии, угрожавшей всей цивилизации. Организация Объединенных Наций возникла после Второй мировой войны; трагическое событие, за которое Россия, вероятно, заплатила больше всех других народов, участвовавших в этой войне", - подчеркнул Гакоссо.Говоря о балансе в международных отношениях, министр заметил, что равновесие в мире строилось раньше вокруг США и СССР, а ныне России, и к ним добавился Китай."Так вот, мы, живущие в многополярном мире, не можем воспринять, как такая великая нация, как Россия, сделавшая все для мира, для победы над фашистами, для конца колониализма, для подготовки африканских элит, будет исключена из этого сената, где встречаются все нации, Совета по правам человека", - продолжил он.Гакоссо указал также на двойные стандарты, которыми руководствуются страны Запада в своей политике. "Мы обнаруживаем, что Совет по правам человека имеет изменчивую геометрию: представители Запада требуют от других применять то, что сами не применяют у себя дома", - заключил министр.

https://ria.ru/20220408/malayziya-1782591209.html

https://ria.ru/20220408/serbiya-1782413495.html

https://ria.ru/20220408/serbiya-1782545935.html

https://ria.ru/20220408/spch-1782570695.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, республика конго, россия, совет по правам человека оон (спч оон)