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Французский политик сравнил шансы Ле Пен и Меланшона на выборах президента - РИА Новости, 09.04.2022
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Французский политик сравнил шансы Ле Пен и Меланшона на выборах президента
Французский политик сравнил шансы Ле Пен и Меланшона на выборах президента - РИА Новости, 09.04.2022
Французский политик сравнил шансы Ле Пен и Меланшона на выборах президента
Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен имеет гораздо больше шансов на выход во второй тур президентских выборов во Франции, чем... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T09:09
2022-04-09T09:09
в мире
франция
жан-люк меланшон
эрик земмур
анн идальго
европа
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен имеет гораздо больше шансов на выход во второй тур президентских выборов во Франции, чем ближайший к ней оппозиционный кандидат - глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил лидер французской партии "Народный республиканский союз", кандидат в президенты на выборах в 2017 году Франсуа Асселино."Без сомнения, у Марин Ле Пен больше всего шансов на выход во второй тур. Она сохраняла вторую позицию во всех опросах последние два месяца, уступая лишь действующему президенту Макрону. Несмотря на выдвижение Эрика Земмура или благодаря ему, она теперь "на середине пути" больше, чем когда-либо", - сказал Асселино.По его словам, она перестала много говорить о миграционном вопросе, который, конечно, представлен в ее программе, но не так широко, как у второго представителя правого лагеря Земмура, который предлагает серьезно ужесточить миграционную политику. Ле Пен решила сконцентрироваться на покупательной способности французских граждан, которой сильно угрожают два основных кризиса в Европе: быстрый рост инфляции из-за восстановления экономики после пандемии коронавируса, а теперь и энергетический кризис из-за событий на Украине."Ле Пен на недолгое время подверглась критике за свои хорошие отношения с Россией и президентом Путиным, но ей удалось отвлечь от этого критиков именно благодаря тому, что она сосредоточилась на повседневных финансовых трудностях сограждан. И теперь разрыв между ней и Макроном сокращается", - резюмировал эксперт.Меланшон же, как отмечает Асселино, провел хорошую кампанию, будучи отличным оратором. Однако сейчас, по данным опросов, Меланшон способен набрать около 15% голосов в первом туре, тогда как Ле Пен - около 23%, отметил эксперт. Так что, добавил он, Меланшону понадобятся голоса других избирателей, которые в первом туре намерены проголосовать за эколога Янника Жадо, коммуниста Фабьена Русселя, социалистку Анн Идальго и других."Ему мешает главным образом тот факт, что французские левые распределены между многими партиями... Так что данные опросов, которые предсказывают финал второго тура выборов, как в 2017 году, вероятно, подтвердятся. Но все же у Меланшона есть шанс пройти во второй тур, если воздерживающиеся от голосования очнутся и станут голосовать за левых", - считает эксперт.Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
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в мире, франция, жан-люк меланшон, эрик земмур, анн идальго, европа, эммануэль макрон, марин ле пен
09:09 09.04.2022
 
Французский политик сравнил шансы Ле Пен и Меланшона на выборах президента

Эксперт Асселино: у Ле Пен больше шансов выйти во второй тур выборов, чем у Меланшона

© AP Photo / Michel SpinglerФранцузский политик Марин Ле Пен
Французский политик Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Французский политик Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен имеет гораздо больше шансов на выход во второй тур президентских выборов во Франции, чем ближайший к ней оппозиционный кандидат - глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил лидер французской партии "Народный республиканский союз", кандидат в президенты на выборах в 2017 году Франсуа Асселино.
"Без сомнения, у Марин Ле Пен больше всего шансов на выход во второй тур. Она сохраняла вторую позицию во всех опросах последние два месяца, уступая лишь действующему президенту Макрону. Несмотря на выдвижение Эрика Земмура или благодаря ему, она теперь "на середине пути" больше, чем когда-либо", - сказал Асселино.
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По его словам, она перестала много говорить о миграционном вопросе, который, конечно, представлен в ее программе, но не так широко, как у второго представителя правого лагеря Земмура, который предлагает серьезно ужесточить миграционную политику. Ле Пен решила сконцентрироваться на покупательной способности французских граждан, которой сильно угрожают два основных кризиса в Европе: быстрый рост инфляции из-за восстановления экономики после пандемии коронавируса, а теперь и энергетический кризис из-за событий на Украине.
"Ле Пен на недолгое время подверглась критике за свои хорошие отношения с Россией и президентом Путиным, но ей удалось отвлечь от этого критиков именно благодаря тому, что она сосредоточилась на повседневных финансовых трудностях сограждан. И теперь разрыв между ней и Макроном сокращается", - резюмировал эксперт.
Меланшон же, как отмечает Асселино, провел хорошую кампанию, будучи отличным оратором. Однако сейчас, по данным опросов, Меланшон способен набрать около 15% голосов в первом туре, тогда как Ле Пен - около 23%, отметил эксперт. Так что, добавил он, Меланшону понадобятся голоса других избирателей, которые в первом туре намерены проголосовать за эколога Янника Жадо, коммуниста Фабьена Русселя, социалистку Анн Идальго и других.
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"Ему мешает главным образом тот факт, что французские левые распределены между многими партиями... Так что данные опросов, которые предсказывают финал второго тура выборов, как в 2017 году, вероятно, подтвердятся. Но все же у Меланшона есть шанс пройти во второй тур, если воздерживающиеся от голосования очнутся и станут голосовать за левых", - считает эксперт.
Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
 
В миреФранцияЖан-Люк МеланшонЭрик ЗеммурАнн ИдальгоЕвропаЭммануэль МакронМарин Ле Пен
 
 
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