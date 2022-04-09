17:51 09.04.2022 (обновлено: 18:01 09.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой десять снарядов из "Града"
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив десять ракет из БМ-21 "Град" и три снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.