https://ria.ru/20220409/donbass-1782681621.html

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 09.04.2022

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T14:18

2022-04-09T14:18

2022-04-09T14:46

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мужчины 1978 года рождения в результате обстрела ВФУ Петровского района Донецка по адресу улица Вельяминова, 1", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/donbass-1782666837.html

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Ольга Фомченкова

в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс