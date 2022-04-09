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В ДНР из-за обстрелов ВСУ в двух шахтах под землей остались 86 горняков

В ДНР из-за обстрелов ВСУ в двух шахтах под землей остались 86 горняков - РИА Новости, 09.04.2022

В ДНР из-за обстрелов ВСУ в двух шахтах под землей остались 86 горняков

Более 80 человек остались под землей в результате обесточивания двух шахт в ДНР после обстрелов со стороны украинских войск, пострадавших нет, следует из... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T14:14

2022-04-09T14:14

2022-04-09T15:11

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Более 80 человек остались под землей в результате обесточивания двух шахт в ДНР после обстрелов со стороны украинских войск, пострадавших нет, следует из сообщения министерства угля и энергетики республики.Отмечается, что речь идет о шахте имени Челюскинцев, которая полностью обесточена, и о шахте имени Скочинского, где обесточен западный вентствол."В 12.37 в результате очередного обстрела ВФУ обесточена шахта имени Челюскинцев и второй западный вентствол шахты имени Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания". По предварительным данным, под землей в шахте имени Челюскинцев находятся 25 горняков, их будут выводить на поверхность, в шахте имени Скочинского на поверхность будут поднимать 61 человека. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.В соответствии с планом ликвидации подобного рода аварий на места вызван отряд горноспасателей.Позже появилось сообщение Минугля о восстановлении электроснабжения обеих шахт."В 13:57 благодаря оперативной работе энергетиков восстановлено энергоснабжение обесточенной ранее шахты имени Челюскинцев, запитан и вентиляционный ствол шахты им. Скочинского. Предприятия функционируют в нормальном режиме, горняки продолжают работать, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220324/shakhter-1779957716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, вооруженные силы украины, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр