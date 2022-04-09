https://ria.ru/20220409/donbass-1782673831.html
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР
Мужчина получил ранения при обстреле украинскими войсками Горловки в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T12:46
2022-04-09T12:46
2022-04-09T12:46
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донецкая народная республика
горловка
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признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Мужчина получил ранения при обстреле украинскими войсками Горловки в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее в субботу сообщило, что украинские войска выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров и два снаряда калибром 120 миллиметров по Горловке."В результате обстрела ВФУ в Горловке, по улице Карбышева, получил ранение мужчина", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220409/donbass-1782671490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, горловка, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР
Штаб обороны ДНР: мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Горловки