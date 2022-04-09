Рейтинг@Mail.ru
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220409/donbass-1782673831.html
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР
Мужчина получил ранения при обстреле украинскими войсками Горловки в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T12:46
2022-04-09T12:46
в мире
донецкая народная республика
горловка
донбасс
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Мужчина получил ранения при обстреле украинскими войсками Горловки в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее в субботу сообщило, что украинские войска выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров и два снаряда калибром 120 миллиметров по Горловке."В результате обстрела ВФУ в Горловке, по улице Карбышева, получил ранение мужчина", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220409/donbass-1782671490.html
донецкая народная республика
горловка
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_543aee23bf5ef72e502fb3da0309c851.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, горловка, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
12:46 09.04.2022
 
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР

Штаб обороны ДНР: мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Мужчина получил ранения при обстреле украинскими войсками Горловки в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее в субботу сообщило, что украинские войска выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров и два снаряда калибром 120 миллиметров по Горловке.
"В результате обстрела ВФУ в Горловке, по улице Карбышева, получил ранение мужчина", - говорится в сообщении.
Машина скорой помощи в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 12:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Умерла женщина, раненная при обстреле украинскими войсками Первомайска
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала