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Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/donbass-1782673142.html
Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска за пять минут два раза обстреляли Горловку в ДНР, выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров и два снаряда калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:39
2022-04-09T12:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
украина
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска за пять минут два раза обстреляли Горловку в ДНР, выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров и два снаряда калибром 120 миллиметров, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 10:15 - н.п. Дзержинск (шахта Южная) – н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 4 мины калибром 120 мм; 10:20 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка: выпущено 2 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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в мире, горловка, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
11:39 09.04.2022 (обновлено: 12:44 09.04.2022)
 
Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Горловку в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за пять минут дважды обстреляли Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска за пять минут два раза обстреляли Горловку в ДНР, выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров и два снаряда калибром 120 миллиметров, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 10:15 - н.п. Дзержинск (шахта Южная) – н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 4 мины калибром 120 мм; 10:20 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка: выпущено 2 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаУкраинаДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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