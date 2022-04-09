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Умерла женщина, раненная при обстреле украинскими войсками Первомайска
Умерла женщина, раненная при обстреле украинскими войсками Первомайска - РИА Новости, 09.04.2022
Умерла женщина, раненная при обстреле украинскими войсками Первомайска
Женщина погибла в результате обстрела накануне украинскими войсками Первомайска в ЛНР, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T12:25
2022-04-09T12:25
2022-04-09T12:25
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела накануне украинскими войсками Первомайска в ЛНР, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате вчерашнего артиллерийского обстрела н.п. Первомайск погибла женщина 1960 г.р.", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, первомайск, украина, вооруженные силы украины, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
Умерла женщина, раненная при обстреле украинскими войсками Первомайска
Представительство ЛНР: умерла женщина, раненная в пятницу при обстреле ВСУ Первомайска