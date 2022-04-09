https://ria.ru/20220409/donbass-1782671490.html

Умерла женщина, раненная при обстреле украинскими войсками Первомайска

Умерла женщина, раненная при обстреле украинскими войсками Первомайска - РИА Новости, 09.04.2022

Умерла женщина, раненная при обстреле украинскими войсками Первомайска

Женщина погибла в результате обстрела накануне украинскими войсками Первомайска в ЛНР, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T12:25

2022-04-09T12:25

2022-04-09T12:25

обострение ситуации в днр и лнр

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признание днр и лнр в россии

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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела накануне украинскими войсками Первомайска в ЛНР, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате вчерашнего артиллерийского обстрела н.п. Первомайск погибла женщина 1960 г.р.", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220409/donbass-1782666837.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, первомайск, украина, вооруженные силы украины, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр