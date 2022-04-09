https://ria.ru/20220409/donbass-1782667798.html

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР, выпущено 12 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T11:51

2022-04-09T11:51

2022-04-09T11:51

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР, выпущено 12 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 10.50.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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