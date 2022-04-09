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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/donbass-1782667798.html
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР, выпущено 12 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:51
2022-04-09T11:51
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днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
макеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР, выпущено 12 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 10.50.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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в мире, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, макеевка, вооруженные силы украины
11:51 09.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Макеевке 12 снарядов калибром 122 мм

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР, выпущено 12 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 10.50.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРМакеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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