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Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 09.04.2022
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:44
2022-04-09T11:44
2022-04-09T11:44
обострение ситуации в днр и лнр
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донецкая народная республика
петровский район
днр
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирной жительницы 1959 г.р. в результате обстрела ВФУ Петровского района Донецка", - говорится в сообщении.Кроме того, сообщается, что другая мирная жительница получила ранения в школе №113.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, петровский район, днр, донецк (днр), вооруженные силы украины
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Представительство ДНР: пожилая женщина погибла при обстреле ВСУ Петровского района Донецка