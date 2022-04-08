https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782508657.html

В Москве простились с Жириновским

В Москве простились с Жириновским - РИА Новости, 08.04.2022

В Москве простились с Жириновским

Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским завершилась в Колонном зале Дома Союзов в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:55

2022-04-08T13:55

2022-04-08T14:25

общество

госдума рф

умер владимир жириновский

владимир жириновский

москва

лдпр

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским завершилась в Колонном зале Дома Союзов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Жириновский ушел из жизни в среду на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.В феврале 2022 года Жириновского госпитализировали с ковидом. Его состояние оценивалось как тяжелое, и медики ввели его в медикаментозную кому, из которой он вышел в начале марта. О смерти политика сообщили 6 апреля в Госдуме, спикер Вячеслав Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания.В ЛДПР сообщили, что отложат на 40 дней все организационные вопросы, кроме прощания в связи с кончиной лидера партии, объяснив это тем, что политик был глубоко верующим человеком.Проститься с политиком в Колонный зал Дома Союзов приехали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров.Прибывший в Дом Союзов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у Путина и Жириновского были доверительные отношения, его мнение слушалось всегда с интересом."Невозможно верить в то, что произошло. Нам всем казалось, Жириновский вечен. Это действительно так - он вечен в нашей памяти, в памяти тех, кто придет после нас", - заявил на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.Патриотом, человеком, обладающим невероятной силой воли и умением объединять людей назвал лидера ЛДПР министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Кроме того, пришли проститься с политиком глава Банка России Эльвира Набиуллина, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.Также возложили цветы лидеры остальных трех парламентских партий: Владимир Васильев ("Единая Россия), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов ("Справедливая Россия - За правду") и Алексей Нечаев ("Новые люди").Как отметил Васильев, Жириновский добивался того, чтобы каждый услышал его и формировал либо свое согласие, либо несогласие. "А тот, у кого не было позиции, она появлялась. Я думаю, его роль как политика в этом очень велика", - сказал он.

https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782435907.html

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Владимир Путин на церемонии прощания с Владимиром Жириновским В Москве проходит церемония прощания с Владимиром Жириновским 2022-04-08T13:55 true PT0M46S

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Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, умер владимир жириновский, владимир жириновский, москва, лдпр