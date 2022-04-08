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В Москве простились с Жириновским - РИА Новости, 08.04.2022
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В Москве простились с Жириновским
В Москве простились с Жириновским - РИА Новости, 08.04.2022
В Москве простились с Жириновским
Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским завершилась в Колонном зале Дома Союзов в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:55
2022-04-08T14:25
общество
госдума рф
умер владимир жириновский
владимир жириновский
москва
лдпр
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским завершилась в Колонном зале Дома Союзов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Жириновский ушел из жизни в среду на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.В феврале 2022 года Жириновского госпитализировали с ковидом. Его состояние оценивалось как тяжелое, и медики ввели его в медикаментозную кому, из которой он вышел в начале марта. О смерти политика сообщили 6 апреля в Госдуме, спикер Вячеслав Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания.В ЛДПР сообщили, что отложат на 40 дней все организационные вопросы, кроме прощания в связи с кончиной лидера партии, объяснив это тем, что политик был глубоко верующим человеком.Проститься с политиком в Колонный зал Дома Союзов приехали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров.Прибывший в Дом Союзов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у Путина и Жириновского были доверительные отношения, его мнение слушалось всегда с интересом."Невозможно верить в то, что произошло. Нам всем казалось, Жириновский вечен. Это действительно так - он вечен в нашей памяти, в памяти тех, кто придет после нас", - заявил на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.Патриотом, человеком, обладающим невероятной силой воли и умением объединять людей назвал лидера ЛДПР министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Кроме того, пришли проститься с политиком глава Банка России Эльвира Набиуллина, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.Также возложили цветы лидеры остальных трех парламентских партий: Владимир Васильев ("Единая Россия), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов ("Справедливая Россия - За правду") и Алексей Нечаев ("Новые люди").Как отметил Васильев, Жириновский добивался того, чтобы каждый услышал его и формировал либо свое согласие, либо несогласие. "А тот, у кого не было позиции, она появлялась. Я думаю, его роль как политика в этом очень велика", - сказал он.
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Владимир Путин на церемонии прощания с Владимиром Жириновским
В Москве проходит церемония прощания с Владимиром Жириновским
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общество, госдума рф, умер владимир жириновский, владимир жириновский, москва, лдпр
13:55 08.04.2022 (обновлено: 14:25 08.04.2022)
 
В Москве простились с Жириновским

Церемония прощания с Жириновским завершилась в Колонном зале Дома Союзов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Колонного зала Дома Союзов, где проходила церемония прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским
Здание Колонного зала Дома Союзов, где проходила церемония прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Колонного зала Дома Союзов, где проходила церемония прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским завершилась в Колонном зале Дома Союзов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Жириновский ушел из жизни в среду на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
В феврале 2022 года Жириновского госпитализировали с ковидом. Его состояние оценивалось как тяжелое, и медики ввели его в медикаментозную кому, из которой он вышел в начале марта. О смерти политика сообщили 6 апреля в Госдуме, спикер Вячеслав Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания.
В ЛДПР сообщили, что отложат на 40 дней все организационные вопросы, кроме прощания в связи с кончиной лидера партии, объяснив это тем, что политик был глубоко верующим человеком.
Проститься с политиком в Колонный зал Дома Союзов приехали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров.
Прибывший в Дом Союзов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у Путина и Жириновского были доверительные отношения, его мнение слушалось всегда с интересом.
"Невозможно верить в то, что произошло. Нам всем казалось, Жириновский вечен. Это действительно так - он вечен в нашей памяти, в памяти тех, кто придет после нас", - заявил на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
Патриотом, человеком, обладающим невероятной силой воли и умением объединять людей назвал лидера ЛДПР министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии отпевания Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
09:03Религия
Патриарх Кирилл назвал Жириновского выдающимся российским политиком
Кроме того, пришли проститься с политиком глава Банка России Эльвира Набиуллина, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Также возложили цветы лидеры остальных трех парламентских партий: Владимир Васильев ("Единая Россия), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов ("Справедливая Россия - За правду") и Алексей Нечаев ("Новые люди").
Как отметил Васильев, Жириновский добивался того, чтобы каждый услышал его и формировал либо свое согласие, либо несогласие. "А тот, у кого не было позиции, она появлялась. Я думаю, его роль как политика в этом очень велика", - сказал он.
"Он был неким провидцем, это однозначно". Прощание с Владимиром Жириновским
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание Жириновского.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии отпевания руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве
1 из 12

Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание Жириновского.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Проститься с усопшим приехали его родные и коллеги.

На фото: близкие Владимира Жириновского на церемонии отпевания. Слева — сын лидера ЛДПР Олег Эйдельштейн.

Близкие родственники Владимира Жириновского на церемонии отпевания руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве
2 из 12

Проститься с усопшим приехали его родные и коллеги.

На фото: близкие Владимира Жириновского на церемонии отпевания. Слева — сын лидера ЛДПР Олег Эйдельштейн.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Патриарх призвал противников политика простить ему обиды. Душа усопшего должна "покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым", пояснил глава РПЦ.

Прощание с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя в Москве
3 из 12

Патриарх призвал противников политика простить ему обиды. Душа усопшего должна "покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым", пояснил глава РПЦ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Пусть Господь успокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами. Светлая память Владимиру Вольфовичу Жириновскому", — сказал патриарх Московский и всея Руси.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии отпевания руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве
4 из 12

"Пусть Господь успокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами. Светлая память Владимиру Вольфовичу Жириновскому", — сказал патриарх Московский и всея Руси.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Прощание с Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя.

Прощание с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя в Москве
5 из 12

Прощание с Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На отпевании присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, временно исполняющий обязанности главы фракции Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от партии Борис Чернышов.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев перед началом церемонии отпевания руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве
6 из 12

На отпевании присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, временно исполняющий обязанности главы фракции Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от партии Борис Чернышов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

После отпевания тело Жириновского отправили в Дом союзов для гражданской панихиды.

Гроб с телом руководителя ЛДПР Владимира Жириновского загружают в машину у храма Христа Спасителя после отпевания
7 из 12

После отпевания тело Жириновского отправили в Дом союзов для гражданской панихиды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин приехал Колонный зал Дома союзов, чтобы проститься с лидером ЛДПР. Глава государства был с букетом красных роз.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов
8 из 12

Владимир Путин приехал Колонный зал Дома союзов, чтобы проститься с лидером ЛДПР. Глава государства был с букетом красных роз.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента рассказал журналистам, что у Путина были доверительные отношения с Жириновским, глава государства всегда с интересом выслушивал его мнение. Дмитрий Песков также отметил, что лидер ЛДПР предвидел некоторые события: "Он был неким провидцем, это однозначно".

Здание Колонного зала Дома Союзов, где проходит церемония прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским
9 из 12

Пресс-секретарь президента рассказал журналистам, что у Путина были доверительные отношения с Жириновским, глава государства всегда с интересом выслушивал его мнение. Дмитрий Песков также отметил, что лидер ЛДПР предвидел некоторые события: "Он был неким провидцем, это однозначно".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Церемонию прощания в Доме союзов посетил и зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов
10 из 12

Церемонию прощания в Доме союзов посетил и зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Очередь из желающих проститься с Владимиром Жириновским растянулась на полторы сотни метров, многие пришли с цветами.

Люди стоят в очереди на церемонию прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов
11 из 12

Очередь из желающих проститься с Владимиром Жириновским растянулась на полторы сотни метров, многие пришли с цветами.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Позже политика похоронили на Новодевичьем кладбище.

Прощание с руководителем ЛДПР Владимиром Жириновским у храма Христа Спасителя после отпевания
12 из 12

Позже политика похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 12

Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание Жириновского.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 12

Проститься с усопшим приехали его родные и коллеги.

На фото: близкие Владимира Жириновского на церемонии отпевания. Слева — сын лидера ЛДПР Олег Эйдельштейн.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 12

Патриарх призвал противников политика простить ему обиды. Душа усопшего должна "покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым", пояснил глава РПЦ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 12

"Пусть Господь успокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами. Светлая память Владимиру Вольфовичу Жириновскому", — сказал патриарх Московский и всея Руси.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 12

Прощание с Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 12

На отпевании присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, временно исполняющий обязанности главы фракции Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от партии Борис Чернышов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 12

После отпевания тело Жириновского отправили в Дом союзов для гражданской панихиды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 12

Владимир Путин приехал Колонный зал Дома союзов, чтобы проститься с лидером ЛДПР. Глава государства был с букетом красных роз.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Пресс-секретарь президента рассказал журналистам, что у Путина были доверительные отношения с Жириновским, глава государства всегда с интересом выслушивал его мнение. Дмитрий Песков также отметил, что лидер ЛДПР предвидел некоторые события: "Он был неким провидцем, это однозначно".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Церемонию прощания в Доме союзов посетил и зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Очередь из желающих проститься с Владимиром Жириновским растянулась на полторы сотни метров, многие пришли с цветами.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Позже политика похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
 
ОбществоГосдума РФУмер Владимир ЖириновскийВладимир ЖириновскийМоскваЛДПР
 
 
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