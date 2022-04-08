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В Кремле объяснили, почему Путин приехал на прощание с Жириновским раньше - РИА Новости, 08.04.2022
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В Кремле объяснили, почему Путин приехал на прощание с Жириновским раньше
В Кремле объяснили, почему Путин приехал на прощание с Жириновским раньше - РИА Новости, 08.04.2022
В Кремле объяснили, почему Путин приехал на прощание с Жириновским раньше
Президент РФ Владимир Путин специально приехал на церемонию прощания с Владимиром Жириновским пораньше, чтобы не прерывать поток людей, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:24
2022-04-08T13:24
общество
умер владимир жириновский
москва
владимир путин
владимир жириновский
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин специально приехал на церемонию прощания с Владимиром Жириновским пораньше, чтобы не прерывать поток людей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Жириновский ушел из жизни 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Путин в пятницу простился с Жириновским, церемония проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Во время церемонии глава государства был с букетом красных роз. Похороны лидера ЛДПР пройдут позже на Новодевичьем кладбище."Дело в том, что фактически Путин начал эту церемонию, он был первым, кто принял в ней участие. После этого уже пошла такая длинная, можно сказать, человеческая очередь. Поэтому, когда Путин был, опять же, это сделано было специально, чтобы просто не прерывать очередь, не прерывать проход людей, которые хотели проститься. Он просто приехал пораньше", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, почему, когда Путин прощался с Жириновским, у гроба не было почетного караула, который потом находился там.
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Владимир Путин на церемонии прощания с Владимиром Жириновским
В Москве проходит церемония прощания с Владимиром Жириновским
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общество, умер владимир жириновский, москва, владимир путин, владимир жириновский, дмитрий песков, видео
В Кремле объяснили, почему Путин приехал на прощание с Жириновским раньше
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин специально приехал на церемонию прощания с Владимиром Жириновским пораньше, чтобы не прерывать поток людей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2022-04-08T13:24
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13:24 08.04.2022
 
В Кремле объяснили, почему Путин приехал на прощание с Жириновским раньше

Песков: Путин приехал на прощание с Жириновским раньше, чтобы не прерывать поток людей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин специально приехал на церемонию прощания с Владимиром Жириновским пораньше, чтобы не прерывать поток людей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Жириновский ушел из жизни 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Путин в пятницу простился с Жириновским, церемония проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Во время церемонии глава государства был с букетом красных роз. Похороны лидера ЛДПР пройдут позже на Новодевичьем кладбище.
"Дело в том, что фактически Путин начал эту церемонию, он был первым, кто принял в ней участие. После этого уже пошла такая длинная, можно сказать, человеческая очередь. Поэтому, когда Путин был, опять же, это сделано было специально, чтобы просто не прерывать очередь, не прерывать проход людей, которые хотели проститься. Он просто приехал пораньше", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, почему, когда Путин прощался с Жириновским, у гроба не было почетного караула, который потом находился там.
 
ОбществоУмер Владимир ЖириновскийМоскваВладимир ПутинВладимир ЖириновскийДмитрий Песков
 
 
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