https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782476879.html

Песков назвал отношения Путина и Жириновского доверительными

Песков назвал отношения Путина и Жириновского доверительными - РИА Новости, 08.04.2022

Песков назвал отношения Путина и Жириновского доверительными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у главы государства Владимира Путина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского были доверительные... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:09

2022-04-08T12:09

2022-04-08T12:24

политика

умер владимир жириновский

лдпр

дмитрий песков

владимир жириновский

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у главы государства Владимира Путина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского были доверительные отношения, его мнение слушалось всегда с интересом.Песков добавил, что для него лично Жириновский был тюркологом и востоковедом, идеи которого лягут в основу обучения студентов. Песков также отметил, что Жириновский предвидел некоторые события. "Он был неким провидцем, это однозначно", - сказал он.Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Церемония прощания с лидером ЛДПР проходит в пятницу в Колонном зале Дома Союзов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Путин на церемонии прощания с Владимиром Жириновским В Москве проходит церемония прощания с Владимиром Жириновским 2022-04-08T12:09 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, умер владимир жириновский, лдпр, дмитрий песков, владимир жириновский