https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782439549.html

В храме Христа Спасителя завершилось отпевание Жириновского

В храме Христа Спасителя завершилось отпевание Жириновского - РИА Новости, 08.04.2022

В храме Христа Спасителя завершилось отпевание Жириновского

Отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского завершилось в пятницу в столичном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T09:21

2022-04-08T09:21

2022-04-08T12:09

религия

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир жириновский

умер владимир жириновский

лдпр

храм христа спасителя

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского завершилось в пятницу в столичном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости."Пусть Господь упокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами. Светлая память Владимиру Вольфовичу Жириновскому", - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782435907.html

москва

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Ольга Фомченкова

москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир жириновский, умер владимир жириновский, лдпр, храм христа спасителя