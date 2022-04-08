https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782439549.html
В храме Христа Спасителя завершилось отпевание Жириновского
В храме Христа Спасителя завершилось отпевание Жириновского - РИА Новости, 08.04.2022
В храме Христа Спасителя завершилось отпевание Жириновского
Отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского завершилось в пятницу в столичном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T09:21
2022-04-08T09:21
2022-04-08T12:09
религия
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир жириновский
умер владимир жириновский
лдпр
храм христа спасителя
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского завершилось в пятницу в столичном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости."Пусть Господь упокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами. Светлая память Владимиру Вольфовичу Жириновскому", - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782435907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир жириновский, умер владимир жириновский, лдпр, храм христа спасителя
09:21 08.04.2022 (обновлено: 12:09 08.04.2022)
В храме Христа Спасителя завершилось отпевание Жириновского
В храме Христа Спасителя завершилось отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского