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Патриарх Кирилл призвал противников Жириновского простить ему обиды - РИА Новости, 08.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782439031.html
Патриарх Кирилл призвал противников Жириновского простить ему обиды
Патриарх Кирилл призвал противников Жириновского простить ему обиды - РИА Новости, 08.04.2022
Патриарх Кирилл призвал противников Жириновского простить ему обиды
Людям, вступавшим с Владимиром Жириновским в конфликт, следует простить его, душа усопшего должна "покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым",... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T09:18
2022-04-08T09:18
религия
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир жириновский
умер владимир жириновский
лдпр
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Людям, вступавшим с Владимиром Жириновским в конфликт, следует простить его, душа усопшего должна "покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу перед отпеванием политика в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости."Наша молитва - о том, чтобы Господь простил грехи раба Божьего Владимира, вольные и невольные. В нашей молитве, особенно тех людей, которые, может быть, когда-то входили в конфликт с покойным, должно содержаться и прощение тех обид, которые он, может быть, когда-то нанес. Его душа должна покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым, с кем он соприкасался во время своей земной жизни", - призвал патриарх Кирилл.Он отметил, что верующие молятся, чтобы Господь простил его грехи, потому что, "как следует из молитвы заупокойной, нет человека, который жил бы и не согрешил"."Вне зависимости от того, как даже присутствующие здесь относились к политическим взглядам покойного, я думаю, что все испытывают сейчас чувство скорби, глубочайшего сожаления о том, что мы расстаёмся с этим ярким и обаятельным человеком, который, несомненно, внёс очень большой вклад в политическую жизнь современной России", - заключил патриарх Кирилл.В феврале 2022 года Жириновского госпитализировали с ковидом. Его состояние оценивалось как тяжелое и медики ввели его в медикаментозную кому, из этого состояния он вышел в начале марта. О смерти политика сообщили 6 апреля в Госдуме, спикер Вячеслав Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания.Прощание с политиком состоится в пятницу в Колонном зале Дома союзов. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
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москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир жириновский, умер владимир жириновский, лдпр
09:18 08.04.2022
 
Патриарх Кирилл призвал противников Жириновского простить ему обиды

Патриарх Кирилл призвал людей, конфликтовавших с Жириновским, простить ему обиды

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Людям, вступавшим с Владимиром Жириновским в конфликт, следует простить его, душа усопшего должна "покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу перед отпеванием политика в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Наша молитва - о том, чтобы Господь простил грехи раба Божьего Владимира, вольные и невольные. В нашей молитве, особенно тех людей, которые, может быть, когда-то входили в конфликт с покойным, должно содержаться и прощение тех обид, которые он, может быть, когда-то нанес. Его душа должна покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым, с кем он соприкасался во время своей земной жизни", - призвал патриарх Кирилл.
Он отметил, что верующие молятся, чтобы Господь простил его грехи, потому что, "как следует из молитвы заупокойной, нет человека, который жил бы и не согрешил".
"Вне зависимости от того, как даже присутствующие здесь относились к политическим взглядам покойного, я думаю, что все испытывают сейчас чувство скорби, глубочайшего сожаления о том, что мы расстаёмся с этим ярким и обаятельным человеком, который, несомненно, внёс очень большой вклад в политическую жизнь современной России", - заключил патриарх Кирилл.
В феврале 2022 года Жириновского госпитализировали с ковидом. Его состояние оценивалось как тяжелое и медики ввели его в медикаментозную кому, из этого состояния он вышел в начале марта. О смерти политика сообщили 6 апреля в Госдуме, спикер Вячеслав Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания.
Прощание с политиком состоится в пятницу в Колонном зале Дома союзов. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
"Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть". Политик Владимир Жириновский
© РИА Новости / Простяков / Перейти в фотобанк

Один из самых ярких российских политиков Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате.

Кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский проводит предвыборный митинг на Арбате
1 из 20

Один из самых ярких российских политиков Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате.

© РИА Новости / Простяков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Окончил Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете и юридический факультет МГУ.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский занимается боксом в свободное время
2 из 20

Окончил Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете и юридический факультет МГУ.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Петр Чернов / Перейти в фотобанк

Прежде чем заняться политикой, Жириновский работал в Советском комитете защиты мира, Инюрколлегии Министерства юстиции СССР, возглавлял юридический отдел издательства "Мир".

Заместитель председателя Государственной Думы, председатель ЛДПР Владимир Жириновский возвращается из Государственной Думы РФ на метро
3 из 20

Прежде чем заняться политикой, Жириновский работал в Советском комитете защиты мира, Инюрколлегии Министерства юстиции СССР, возглавлял юридический отдел издательства "Мир".

© РИА Новости / Петр Чернов
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© РИА Новости / Борис Приходько / Перейти в фотобанк

Как юристу, ему часто приходилось выступать перед аудиторией. Здесь он почувствовал себя в своей стихии.

Председатель Либерально-демократической партии СССР Владимир Вольфович Жириновский
4 из 20

Как юристу, ему часто приходилось выступать перед аудиторией. Здесь он почувствовал себя в своей стихии.

© РИА Новости / Борис Приходько
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© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанк

На рубеже 1990-х Владимир Жириновский создает Либерально-демократическую партию, лидером которой он оставался всю жизнь.

Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на митинге в свою поддержку на Пушкинской площади. 2012 год
5 из 20

На рубеже 1990-х Владимир Жириновский создает Либерально-демократическую партию, лидером которой он оставался всю жизнь.

© РИА Новости / Константин Родиков
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В 1991 году выдвигался на пост президента РСФСР и занял третье место.

Член комитета Государственной Думы РФ по обороне, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время эстафеты Олимпийского огня в Москве. 2013 год
6 из 20

В 1991 году выдвигался на пост президента РСФСР и занял третье место.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Жириновский — рекордсмен по попыткам стать главой государства. Он баллотировался на выборах в 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на всероссийском слете активистов партии ЛДПР в Москве
7 из 20

Жириновский — рекордсмен по попыткам стать главой государства. Он баллотировался на выборах в 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Владимир Вольфович известен эмоциональными выступлениями, хлесткие выражения стали его визитной карточкой.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский у своей детской фотографии на ферме в деревне Дарьино
8 из 20

Владимир Вольфович известен эмоциональными выступлениями, хлесткие выражения стали его визитной карточкой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть", — говорил о себе Жириновский.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения ЗАО Совхоз имени Ленина
9 из 20

"Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть", — говорил о себе Жириновский.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Красноречие — не единственный талант Жириновского, он был мастером на все руки. Вот политик печет блины на Масленицу.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский печет блины во время празднования Масленицы в Институте мировых цивилизаций
10 из 20

Красноречие — не единственный талант Жириновского, он был мастером на все руки. Вот политик печет блины на Масленицу.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Вот принимает участие в соревнованиях "Московская лыжня".

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский на соревнованиях Московская лыжня-2018
11 из 20

Вот принимает участие в соревнованиях "Московская лыжня".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Посещает приют для бездомных животных.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения приюта для бездомных собак Красная сосна в Москве
12 из 20

Посещает приют для бездомных животных.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

И фотографируется с болельщиками чемпионата мира по футболу в Москве.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский фотографируется с болельщиками чемпионата мира по футболу 2018 на Манежной площади в Москве
13 из 20

И фотографируется с болельщиками чемпионата мира по футболу в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Публичная деятельность не мешала политику заниматься законотворчеством.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
14 из 20

Публичная деятельность не мешала политику заниматься законотворчеством.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Жириновский был депутатом Госдумы всех созывов, руководил фракцией ЛДПР с декабря 2011 года.

Депутаты слушают выступление руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимира Жириновского на пленарном заседании Государственной Думы РФ
15 из 20

Жириновский был депутатом Госдумы всех созывов, руководил фракцией ЛДПР с декабря 2011 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Политик славился нестандартными инициативами: от легализации многоженства до клонирования гениев.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время партийного сбора в Москве в день годовщины Великой Октябрьской революции
16 из 20

Политик славился нестандартными инициативами: от легализации многоженства до клонирования гениев.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

У Владимира Жириновского было много высоких наград: от орденов "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, Почета и Александра Невского до именного кортика.

Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции политической партии ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в Екатерининском зале Кремля
17 из 20

У Владимира Жириновского было много высоких наград: от орденов "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, Почета и Александра Невского до именного кортика.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В годы бума многочисленных премий Жириновскому досталась "Любовь народная" в номинации "Он один у нас такой".

Участники антивоенного митинга ЛДПР на Пушкинской площади в Москве против войны на Украине, против конфликтов на Ближнем Востоке и учений НАТО у границ России
18 из 20

В годы бума многочисленных премий Жириновскому досталась "Любовь народная" в номинации "Он один у нас такой".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В 2016 году в Москве появилась скульптура Владимира Жириновского. Трехметровую фигуру работы Зураба Церетели установили во дворе учрежденного лидером ЛДПР Института мировых цивилизаций.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и скульптор Зураб Церетели на церемонии открытия трехметровой скульптуры Владимира Жириновского во дворе Института мировых цивилизаций в Москве
19 из 20

В 2016 году в Москве появилась скульптура Владимира Жириновского. Трехметровую фигуру работы Зураба Церетели установили во дворе учрежденного лидером ЛДПР Института мировых цивилизаций.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Лидер ЛДПР опубликовал более 500 книг, в том числе сто томов собственных произведений под названием "Политическая классика".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на первомайском митинге ЛДПР в Москве
20 из 20

Лидер ЛДПР опубликовал более 500 книг, в том числе сто томов собственных произведений под названием "Политическая классика".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 20

Один из самых ярких российских политиков Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате.

© РИА Новости / Простяков
Перейти в фотобанк
2 из 20

Окончил Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете и юридический факультет МГУ.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
3 из 20

Прежде чем заняться политикой, Жириновский работал в Советском комитете защиты мира, Инюрколлегии Министерства юстиции СССР, возглавлял юридический отдел издательства "Мир".

© РИА Новости / Петр Чернов
Перейти в фотобанк
4 из 20

Как юристу, ему часто приходилось выступать перед аудиторией. Здесь он почувствовал себя в своей стихии.

© РИА Новости / Борис Приходько
Перейти в фотобанк
5 из 20

На рубеже 1990-х Владимир Жириновский создает Либерально-демократическую партию, лидером которой он оставался всю жизнь.

© РИА Новости / Константин Родиков
Перейти в фотобанк
6 из 20

В 1991 году выдвигался на пост президента РСФСР и занял третье место.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 20

Жириновский — рекордсмен по попыткам стать главой государства. Он баллотировался на выборах в 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 20

Владимир Вольфович известен эмоциональными выступлениями, хлесткие выражения стали его визитной карточкой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 20

"Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть", — говорил о себе Жириновский.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
10 из 20

Красноречие — не единственный талант Жириновского, он был мастером на все руки. Вот политик печет блины на Масленицу.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
11 из 20

Вот принимает участие в соревнованиях "Московская лыжня".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 20

Посещает приют для бездомных животных.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
13 из 20

И фотографируется с болельщиками чемпионата мира по футболу в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 20

Публичная деятельность не мешала политику заниматься законотворчеством.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
15 из 20

Жириновский был депутатом Госдумы всех созывов, руководил фракцией ЛДПР с декабря 2011 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
16 из 20

Политик славился нестандартными инициативами: от легализации многоженства до клонирования гениев.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
17 из 20

У Владимира Жириновского было много высоких наград: от орденов "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, Почета и Александра Невского до именного кортика.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
18 из 20

В годы бума многочисленных премий Жириновскому досталась "Любовь народная" в номинации "Он один у нас такой".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
19 из 20

В 2016 году в Москве появилась скульптура Владимира Жириновского. Трехметровую фигуру работы Зураба Церетели установили во дворе учрежденного лидером ЛДПР Института мировых цивилизаций.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
20 из 20

Лидер ЛДПР опубликовал более 500 книг, в том числе сто томов собственных произведений под названием "Политическая классика".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
РелигияМоскваПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир ЖириновскийУмер Владимир ЖириновскийЛДПР
 
 
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