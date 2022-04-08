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Патриарх Кирилл призвал противников Жириновского простить ему обиды

Патриарх Кирилл призвал противников Жириновского простить ему обиды - РИА Новости, 08.04.2022

Патриарх Кирилл призвал противников Жириновского простить ему обиды

Людям, вступавшим с Владимиром Жириновским в конфликт, следует простить его, душа усопшего должна "покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым",... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T09:18

2022-04-08T09:18

2022-04-08T09:18

религия

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир жириновский

умер владимир жириновский

лдпр

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Людям, вступавшим с Владимиром Жириновским в конфликт, следует простить его, душа усопшего должна "покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу перед отпеванием политика в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости."Наша молитва - о том, чтобы Господь простил грехи раба Божьего Владимира, вольные и невольные. В нашей молитве, особенно тех людей, которые, может быть, когда-то входили в конфликт с покойным, должно содержаться и прощение тех обид, которые он, может быть, когда-то нанес. Его душа должна покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым, с кем он соприкасался во время своей земной жизни", - призвал патриарх Кирилл.Он отметил, что верующие молятся, чтобы Господь простил его грехи, потому что, "как следует из молитвы заупокойной, нет человека, который жил бы и не согрешил"."Вне зависимости от того, как даже присутствующие здесь относились к политическим взглядам покойного, я думаю, что все испытывают сейчас чувство скорби, глубочайшего сожаления о том, что мы расстаёмся с этим ярким и обаятельным человеком, который, несомненно, внёс очень большой вклад в политическую жизнь современной России", - заключил патриарх Кирилл.В феврале 2022 года Жириновского госпитализировали с ковидом. Его состояние оценивалось как тяжелое и медики ввели его в медикаментозную кому, из этого состояния он вышел в начале марта. О смерти политика сообщили 6 апреля в Госдуме, спикер Вячеслав Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания.Прощание с политиком состоится в пятницу в Колонном зале Дома союзов. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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