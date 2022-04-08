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Патриарх Кирилл назвал Жириновского выдающимся российским политиком

Патриарх Кирилл назвал Жириновского выдающимся российским политиком - РИА Новости, 08.04.2022

Патриарх Кирилл назвал Жириновского выдающимся российским политиком

Владимир Жириновский был выдающимся российским политиком, это было его призвание, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу перед началом... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T09:03

2022-04-08T09:03

2022-04-08T09:15

религия

россия

умер владимир жириновский

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир жириновский

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Владимир Жириновский был выдающимся российским политиком, это было его призвание, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу перед началом отпевания в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.По словам патриарха, человеку во время своей земной жизни в первую очередь нужно выполнить свой долг, свое предназначение, которое "связано со своим внутренним совершенствованием и совершением добра, с несением замечательного свидетельства о том, что главным законом жизни является любовь людей друг к другу"."Каждый во время земной жизни по-своему осуществляет это призвание. Владимир Вольфович был выдающимся политическим деятелем современной России. Он обладал многими способностями, талантами, был ярким, убедительным человеком", - сказал патриарх Кирилл.Ранее он отметил, что люди уважали Жириновского в том числе за честную, бескомпромиссную позицию.В феврале 2022 года Жириновского госпитализировали с ковидом. Его состояние оценивалось как тяжелое и медики ввели его в медикаментозную кому, из которого он вышел в начале марта. О смерти политика сообщили 6 апреля в Госдуме, спикер Вячеслав Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания.Прощание с политиком состоится в пятницу в Колонном зале Дома союзов. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, умер владимир жириновский, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир жириновский