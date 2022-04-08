https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782435515.html

Политики приехали в храм Христа Спасителя на отпевание Жириновского

Политики приехали в храм Христа Спасителя на отпевание Жириновского - РИА Новости, 08.04.2022

Политики приехали в храм Христа Спасителя на отпевание Жириновского

Депутаты Госдумы и члены ЛДПР приехали в пятницу в храм Христа Спасителя в Москве, где отпевают Владимира Жириновского, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T09:00

2022-04-08T09:00

2022-04-08T09:13

религия

общество

храм христа спасителя

умер владимир жириновский

москва

владимир жириновский

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы и члены ЛДПР приехали в пятницу в храм Христа Спасителя в Москве, где отпевают Владимира Жириновского, передает корреспондент РИА Новости.Среди присутствующих - губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, временно исполняющий обязанности главы фракции Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от партии Борис Чернышов.Также в храм приехали глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, вице-спикеры Госдумы Анна Кузнецова и Петр Толстой.Прощание с Жириновским состоится в пятницу в Колонном зале Дома союзов. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.Как ранее сообщили в партии, патриарх выразил желание лично провести отпевание.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне заявил, что Владимир Путин обязательно простится с Жириновским.В феврале 2022 года политика госпитализировали с ковидом. Его состояние оценивалось как тяжелое, и медики ввели его в медикаментозную кому, из которой он вышел в начале марта. О смерти Жириновского сообщили 6 апреля в Госдуме, спикер Вячеслав Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания.В ЛДПР сообщили, что отложат на 40 дней все организационные вопросы, кроме прощания в связи с кончиной лидера партии, объяснив это тем, что политик был глубоко верующим человеком.

https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1772333088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, храм христа спасителя, умер владимир жириновский, москва, владимир жириновский