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В храме Христа Спасителя проходит отпевание Владимира Жириновского

В храме Христа Спасителя проходит отпевание Владимира Жириновского - РИА Новости, 08.04.2022

В храме Христа Спасителя проходит отпевание Владимира Жириновского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T08:13

2022-04-08T08:13

2022-04-08T08:48

религия

москва

владимир жириновский

умер владимир жириновский

патриарх кирилл (владимир гундяев)

храм христа спасителя

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Проститься с усопшим приехали родственники, окружение политика и коллеги.Прощание с политиком состоится в пятницу в Колонном зале Дома союзов. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.Как ранее сообщили в партии, патриарх выразил желание лично провести отпевание.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне заявил, что Владимир Путин обязательно простится с Жириновским.В феврале 2022 года Жириновского госпитализировали с ковидом. Его состояние оценивалось как тяжелое и медики ввели его в медикаментозную кому, из которого он вышел в начале марта. О смерти политика сообщили 6 апреля в Госдуме, спикер Вячеслав Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания.В ЛДПР сообщили, что отложат на 40 дней все организационные вопросы кроме прощания в связи с кончиной лидера партии, объяснив это тем, что политик был глубоко верующим человеком.

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир жириновский, умер владимир жириновский, патриарх кирилл (владимир гундяев), храм христа спасителя