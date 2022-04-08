https://ria.ru/20220408/zhirinovskim-1782470604.html

Люди стоят в очереди у Дома союзов, чтобы проститься с Жириновским

Люди стоят в очереди у Дома союзов, чтобы проститься с Жириновским - РИА Новости, 08.04.2022

Люди стоят в очереди у Дома союзов, чтобы проститься с Жириновским

Людей начали пропускать к Дому союзов в Москве, где пройдет прощание с политиком Владимиром Жириновским, с разных сторон на улице выстроились очереди, передает... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:45

2022-04-08T11:45

2022-04-08T11:45

общество

москва

владимир жириновский

умер владимир жириновский

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Людей начали пропускать к Дому союзов в Москве, где пройдет прощание с политиком Владимиром Жириновским, с разных сторон на улице выстроились очереди, передает корреспондент РИА Новости.Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Ранее в пятницу в храме Христа Спасителя в Москве прошло отпевание, которое совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Очередь на Большой Дмитровке к Дому союзов растянулась примерно на 150 метров, многие люди пришли с цветами. Движение на части улицы перекрыто, дежурит полиция. Желающих проститься досматривают на входе, пропускают группами. Позже Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище.

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, владимир жириновский, умер владимир жириновский