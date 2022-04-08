Люди стоят в очереди у Дома союзов, чтобы проститься с Жириновским

Люди стоят в очереди у Дома союзов, в котором пройдет церемония прощания с Жириновским
Один из самых ярких российских политиков Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате.
Один из самых ярких российских политиков Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате.
Окончил Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете и юридический факультет МГУ.
Окончил Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете и юридический факультет МГУ.
Прежде чем заняться политикой, Жириновский работал в Советском комитете защиты мира, Инюрколлегии Министерства юстиции СССР, возглавлял юридический отдел издательства "Мир".
Прежде чем заняться политикой, Жириновский работал в Советском комитете защиты мира, Инюрколлегии Министерства юстиции СССР, возглавлял юридический отдел издательства "Мир".
Как юристу, ему часто приходилось выступать перед аудиторией. Здесь он почувствовал себя в своей стихии.
Как юристу, ему часто приходилось выступать перед аудиторией. Здесь он почувствовал себя в своей стихии.
На рубеже 1990-х Владимир Жириновский создает Либерально-демократическую партию, лидером которой он оставался всю жизнь.
На рубеже 1990-х Владимир Жириновский создает Либерально-демократическую партию, лидером которой он оставался всю жизнь.
В 1991 году выдвигался на пост президента РСФСР и занял третье место.
В 1991 году выдвигался на пост президента РСФСР и занял третье место.
Жириновский — рекордсмен по попыткам стать главой государства. Он баллотировался на выборах в 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах.
Жириновский — рекордсмен по попыткам стать главой государства. Он баллотировался на выборах в 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах.
Владимир Вольфович известен эмоциональными выступлениями, хлесткие выражения стали его визитной карточкой.
Владимир Вольфович известен эмоциональными выступлениями, хлесткие выражения стали его визитной карточкой.
"Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть", — говорил о себе Жириновский.
"Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть", — говорил о себе Жириновский.
Красноречие — не единственный талант Жириновского, он был мастером на все руки. Вот политик печет блины на Масленицу.
Красноречие — не единственный талант Жириновского, он был мастером на все руки. Вот политик печет блины на Масленицу.
Вот принимает участие в соревнованиях "Московская лыжня".
Вот принимает участие в соревнованиях "Московская лыжня".
И фотографируется с болельщиками чемпионата мира по футболу в Москве.
И фотографируется с болельщиками чемпионата мира по футболу в Москве.
Публичная деятельность не мешала политику заниматься законотворчеством.
Публичная деятельность не мешала политику заниматься законотворчеством.
Жириновский был депутатом Госдумы всех созывов, руководил фракцией ЛДПР с декабря 2011 года.
Жириновский был депутатом Госдумы всех созывов, руководил фракцией ЛДПР с декабря 2011 года.
Политик славился нестандартными инициативами: от легализации многоженства до клонирования гениев.
Политик славился нестандартными инициативами: от легализации многоженства до клонирования гениев.
У Владимира Жириновского было много высоких наград: от орденов "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, Почета и Александра Невского до именного кортика.
У Владимира Жириновского было много высоких наград: от орденов "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, Почета и Александра Невского до именного кортика.
В годы бума многочисленных премий Жириновскому досталась "Любовь народная" в номинации "Он один у нас такой".
В годы бума многочисленных премий Жириновскому досталась "Любовь народная" в номинации "Он один у нас такой".
В 2016 году в Москве появилась скульптура Владимира Жириновского. Трехметровую фигуру работы Зураба Церетели установили во дворе учрежденного лидером ЛДПР Института мировых цивилизаций.
В 2016 году в Москве появилась скульптура Владимира Жириновского. Трехметровую фигуру работы Зураба Церетели установили во дворе учрежденного лидером ЛДПР Института мировых цивилизаций.
Лидер ЛДПР опубликовал более 500 книг, в том числе сто томов собственных произведений под названием "Политическая классика".
Лидер ЛДПР опубликовал более 500 книг, в том числе сто томов собственных произведений под названием "Политическая классика".
Один из самых ярких российских политиков Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате.
Окончил Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете и юридический факультет МГУ.
Прежде чем заняться политикой, Жириновский работал в Советском комитете защиты мира, Инюрколлегии Министерства юстиции СССР, возглавлял юридический отдел издательства "Мир".
Как юристу, ему часто приходилось выступать перед аудиторией. Здесь он почувствовал себя в своей стихии.
На рубеже 1990-х Владимир Жириновский создает Либерально-демократическую партию, лидером которой он оставался всю жизнь.
В 1991 году выдвигался на пост президента РСФСР и занял третье место.
Жириновский — рекордсмен по попыткам стать главой государства. Он баллотировался на выборах в 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах.
Владимир Вольфович известен эмоциональными выступлениями, хлесткие выражения стали его визитной карточкой.
"Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть", — говорил о себе Жириновский.
Красноречие — не единственный талант Жириновского, он был мастером на все руки. Вот политик печет блины на Масленицу.
Вот принимает участие в соревнованиях "Московская лыжня".
И фотографируется с болельщиками чемпионата мира по футболу в Москве.
Публичная деятельность не мешала политику заниматься законотворчеством.
Жириновский был депутатом Госдумы всех созывов, руководил фракцией ЛДПР с декабря 2011 года.
Политик славился нестандартными инициативами: от легализации многоженства до клонирования гениев.
У Владимира Жириновского было много высоких наград: от орденов "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, Почета и Александра Невского до именного кортика.
В годы бума многочисленных премий Жириновскому досталась "Любовь народная" в номинации "Он один у нас такой".
В 2016 году в Москве появилась скульптура Владимира Жириновского. Трехметровую фигуру работы Зураба Церетели установили во дворе учрежденного лидером ЛДПР Института мировых цивилизаций.
Лидер ЛДПР опубликовал более 500 книг, в том числе сто томов собственных произведений под названием "Политическая классика".