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Жителя Омской области задержали за развращение пятерых детей

Жителя Омской области задержали за развращение пятерых детей - РИА Новости, 08.04.2022

Жителя Омской области задержали за развращение пятерых детей

Житель Омской области, отбывший срок за растление дочери, задержан за развращение пятерых детей, трое из которых – его бывшей сожительницы, сообщили журналистам РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:02

2022-04-08T11:02

2022-04-08T11:02

россия

происшествия

криминал

омская область

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ОМСК, 8 апр - РИА Новости. Житель Омской области, отбывший срок за растление дочери, задержан за развращение пятерых детей, трое из которых – его бывшей сожительницы, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону."Подозреваемый, 59-летний житель Калачинского района, освободившись из мест лишения свободы, вновь совершил особо тяжкое преступление. Так, неоднократно в 2021 году и в марте 2022 года он совершал действия сексуального характера в отношении троих детей своей бывшей сожительницы, а также двух детей, с родителями которых он был в приятельских отношениях", - сказали в пресс-службе ведомстваДетей он уговорил ничего не говорить родным и близким, а за это они получали от него деньги и подарки. Но в апреле родные одного ребенка нашли у него в телефоне переписку с подозреваемым.Возбуждены уголовные дела по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия). Фигурант задержан, сегодня его планируют заключить под стражу.В 2009 году мужчину уже судили за преступления сексуального характера в отношении собственной дочери.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, криминал, омская область