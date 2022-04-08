https://ria.ru/20220408/yaponiya-1782502887.html

Посол России заявил решительный протест замглавы японского МИД

Посол России заявил решительный протест замглавы японского МИД - РИА Новости, 08.04.2022

Посол России заявил решительный протест замглавы японского МИД

Посол России в Японии Михаил Галузин в ходе встречи с первым заместителем японского министра иностранных дел Такэо Мори "заявил решительный протест в связи с... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:35

2022-04-08T13:35

2022-04-08T15:04

в мире

япония

россия

михаил галузин

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украина

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ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин в ходе встречи с первым заместителем японского министра иностранных дел Такэо Мори "заявил решительный протест в связи с необоснованным и недружественным решением японской стороны о высылке из страны 8 сотрудников посольства и торгового представительства России в Токио", заявили в российском посольстве."Акцентирована неприемлемость попыток японской стороны искусственно и без всяких на то причин привязать повестку дня двусторонних отношений к искаженному толкованию здешними властями целей и задач специальной военной операции России на Украине. Подчеркнуто, что массовые нарушения международного гуманитарного права допускаются именно вооруженными силами Украины, которые совершают военные преступления, превращая гражданские объекты в свои опорные пункты и используя мирное население в качестве живого щита", - отмечается в сообщении российского диппредставительства.Кроме этого, послом РФ было "указано на неприемлемость действий Токио, направленных на разрушение российско-японских отношений"."Подчеркнуто, что на недружественные шаги японской стороны неизбежно последует наша принципиальная реакция. Без ответа они не останутся", - добавили представители посольства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/yaponiya-1782481586.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, россия, михаил галузин, токио, владимир путин, украина