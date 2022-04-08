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Посол России заявил решительный протест замглавы японского МИД - РИА Новости, 08.04.2022
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Посол России заявил решительный протест замглавы японского МИД
Посол России заявил решительный протест замглавы японского МИД - РИА Новости, 08.04.2022
Посол России заявил решительный протест замглавы японского МИД
Посол России в Японии Михаил Галузин в ходе встречи с первым заместителем японского министра иностранных дел Такэо Мори "заявил решительный протест в связи с... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:35
2022-04-08T15:04
в мире
япония
россия
михаил галузин
токио
владимир путин
украина
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ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин в ходе встречи с первым заместителем японского министра иностранных дел Такэо Мори "заявил решительный протест в связи с необоснованным и недружественным решением японской стороны о высылке из страны 8 сотрудников посольства и торгового представительства России в Токио", заявили в российском посольстве."Акцентирована неприемлемость попыток японской стороны искусственно и без всяких на то причин привязать повестку дня двусторонних отношений к искаженному толкованию здешними властями целей и задач специальной военной операции России на Украине. Подчеркнуто, что массовые нарушения международного гуманитарного права допускаются именно вооруженными силами Украины, которые совершают военные преступления, превращая гражданские объекты в свои опорные пункты и используя мирное население в качестве живого щита", - отмечается в сообщении российского диппредставительства.Кроме этого, послом РФ было "указано на неприемлемость действий Токио, направленных на разрушение российско-японских отношений"."Подчеркнуто, что на недружественные шаги японской стороны неизбежно последует наша принципиальная реакция. Без ответа они не останутся", - добавили представители посольства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, япония, россия, михаил галузин, токио, владимир путин, украина
13:35 08.04.2022 (обновлено: 15:04 08.04.2022)
 
Посол России заявил решительный протест замглавы японского МИД

Посол России заявил протест замглавы японского МИД из-за высылки российских дипломатов

© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в ЯпонииПосол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин в ходе встречи с первым заместителем японского министра иностранных дел Такэо Мори "заявил решительный протест в связи с необоснованным и недружественным решением японской стороны о высылке из страны 8 сотрудников посольства и торгового представительства России в Токио", заявили в российском посольстве.
"Акцентирована неприемлемость попыток японской стороны искусственно и без всяких на то причин привязать повестку дня двусторонних отношений к искаженному толкованию здешними властями целей и задач специальной военной операции России на Украине. Подчеркнуто, что массовые нарушения международного гуманитарного права допускаются именно вооруженными силами Украины, которые совершают военные преступления, превращая гражданские объекты в свои опорные пункты и используя мирное население в качестве живого щита", - отмечается в сообщении российского диппредставительства.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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Япония в будущем полностью откажется от российского угля, заявил Кисида
Кроме этого, послом РФ было "указано на неприемлемость действий Токио, направленных на разрушение российско-японских отношений".
"Подчеркнуто, что на недружественные шаги японской стороны неизбежно последует наша принципиальная реакция. Без ответа они не останутся", - добавили представители посольства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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Япония запретила импортировать некоторое машинное оборудование из России
 
В миреЯпонияРоссияМихаил ГалузинТокиоВладимир ПутинУкраина
 
 
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