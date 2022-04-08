https://ria.ru/20220408/yakutiya-1782421940.html

В ДТП с большегрузом в Якутии погиб один человек

В ДТП с большегрузом в Якутии погиб один человек - РИА Новости, 08.04.2022

В ДТП с большегрузом в Якутии погиб один человек

Один человек погиб при столкновении большегруза с легковым авто на федеральной трассе "Колыма" в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ГИБДД... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T05:12

2022-04-08T05:12

2022-04-08T05:12

происшествия

россия

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ЯКУТСК, 8 апр – РИА Новости. Один человек погиб при столкновении большегруза с легковым авто на федеральной трассе "Колыма" в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ГИБДД МВД России по республике.По предварительным данным, водитель FAW, следовавший из поселка Нижний Бестях Мегино Кангаласского района в Чукотский автономный округ, выехал на встречную полосу движения. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения. Инспекторам он заявил, что выпил алкоголь после ДТП.Материалы автоаварии переданы в следственные органы.

https://ria.ru/20220405/taksist-1781934520.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия