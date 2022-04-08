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В ДТП с большегрузом в Якутии погиб один человек - РИА Новости, 08.04.2022
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В ДТП с большегрузом в Якутии погиб один человек
В ДТП с большегрузом в Якутии погиб один человек - РИА Новости, 08.04.2022
В ДТП с большегрузом в Якутии погиб один человек
Один человек погиб при столкновении большегруза с легковым авто на федеральной трассе "Колыма" в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ГИБДД... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T05:12
2022-04-08T05:12
происшествия
россия
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ЯКУТСК, 8 апр – РИА Новости. Один человек погиб при столкновении большегруза с легковым авто на федеральной трассе "Колыма" в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ГИБДД МВД России по республике.По предварительным данным, водитель FAW, следовавший из поселка Нижний Бестях Мегино Кангаласского района в Чукотский автономный округ, выехал на встречную полосу движения. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения. Инспекторам он заявил, что выпил алкоголь после ДТП.Материалы автоаварии переданы в следственные органы.
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происшествия, россия
05:12 08.04.2022
 
В ДТП с большегрузом в Якутии погиб один человек

В ДТП с большегрузом на федеральной трассе "Колыма" в Якутии погиб один человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль скорой помощи
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 8 апр – РИА Новости. Один человек погиб при столкновении большегруза с легковым авто на федеральной трассе "Колыма" в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ГИБДД МВД России по республике.
"7 апреля в 18:15 на 450 км ФАД "Колыма" произошло столкновение автомобилей FAW и Toyota Ipsum. В результате ДТП 29-летний водитель хэтчбека скончался на месте происшествия, водитель большегруза не пострадал", - рассказали в пресс-службе.
По предварительным данным, водитель FAW, следовавший из поселка Нижний Бестях Мегино Кангаласского района в Чукотский автономный округ, выехал на встречную полосу движения. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения. Инспекторам он заявил, что выпил алкоголь после ДТП.
Материалы автоаварии переданы в следственные органы.
Такси - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 16:58
В Москве таксист насмерть сбил коллегу, вышедшего из машины после ДТП
 
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