https://ria.ru/20220408/ukraina-1782548674.html

СВР ответила на слова главы MI6 об убийствах мирных граждан на Украине

СВР ответила на слова главы MI6 об убийствах мирных граждан на Украине - РИА Новости, 08.04.2022

СВР ответила на слова главы MI6 об убийствах мирных граждан на Украине

Служба внешней разведки РФ назвала циничной провокационной акцией произошедшее в украинской Буче и задалась вопросом, не стоял ли за ее организацией глава... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:01

2022-04-08T16:01

2022-04-08T16:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ назвала циничной провокационной акцией произошедшее в украинской Буче и задалась вопросом, не стоял ли за ее организацией глава британской разведки MI6 Ричард Мур.Ранее глава MI6 на своей странице в Twitter обвинил Россию якобы в преступлениях в отношении мирных граждан Украины.При этом, как отмечает пресс-бюро СВР, "пользователи со всего мира" спрашивают Мура на том же ресурсе, что почему он молчал, если знал о якобы готовящихся акциях."Или, может быть, Вы молчали, потому что не только знали, но и принимали участие в разработке этой циничной провокационной акции, чтобы обвинить российских миротворцев в столь тяжком грехе?" - задается вопросом пресс-бюро.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной.Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220408/bucha-1782431966.html

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы рф, донбасс, россия, буча, британская разведывательная служба mi6