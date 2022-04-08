https://ria.ru/20220408/ukraina-1782548674.html
СВР ответила на слова главы MI6 об убийствах мирных граждан на Украине
СВР ответила на слова главы MI6 об убийствах мирных граждан на Украине - РИА Новости, 08.04.2022
СВР ответила на слова главы MI6 об убийствах мирных граждан на Украине
Служба внешней разведки РФ назвала циничной провокационной акцией произошедшее в украинской Буче и задалась вопросом, не стоял ли за ее организацией глава... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:01
2022-04-08T16:01
2022-04-08T16:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вооруженные силы рф
донбасс
россия
буча
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ назвала циничной провокационной акцией произошедшее в украинской Буче и задалась вопросом, не стоял ли за ее организацией глава британской разведки MI6 Ричард Мур.Ранее глава MI6 на своей странице в Twitter обвинил Россию якобы в преступлениях в отношении мирных граждан Украины.При этом, как отмечает пресс-бюро СВР, "пользователи со всего мира" спрашивают Мура на том же ресурсе, что почему он молчал, если знал о якобы готовящихся акциях."Или, может быть, Вы молчали, потому что не только знали, но и принимали участие в разработке этой циничной провокационной акции, чтобы обвинить российских миротворцев в столь тяжком грехе?" - задается вопросом пресс-бюро.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной.Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220408/bucha-1782431966.html
https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html
https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы рф, донбасс, россия, буча, британская разведывательная служба mi6
16:01 08.04.2022 (обновлено: 16:31 08.04.2022)
СВР ответила на слова главы MI6 об убийствах мирных граждан на Украине
СВР назвала слова главы MI6 об убийствах мирных украинцев российскими военными провокацией
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ назвала циничной провокационной акцией произошедшее в украинской Буче и задалась вопросом, не стоял ли за ее организацией глава британской разведки MI6 Ричард Мур.
Ранее глава MI6
на своей странице в Twitter
обвинил Россию якобы в преступлениях в отношении мирных граждан Украины
.
При этом, как отмечает пресс-бюро СВР
, "пользователи со всего мира" спрашивают Мура на том же ресурсе, что почему он молчал, если знал о якобы готовящихся акциях.
"Или, может быть, Вы молчали, потому что не только знали, но и принимали участие в разработке этой циничной провокационной акции, чтобы обвинить российских миротворцев в столь тяжком грехе?" - задается вопросом пресс-бюро.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной.
Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.