https://ria.ru/20220408/ukraina-1782478191.html

Юрист назвал национализацию российского имущества на Украине разбоем

Юрист назвал национализацию российского имущества на Украине разбоем - РИА Новости, 08.04.2022

Юрист назвал национализацию российского имущества на Украине разбоем

Решение о национализации российского имущества на Украине незаконно ни с точки зрения украинского, ни тем более международного права, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:14

2022-04-08T12:14

2022-04-08T12:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

дмитрий аграновский

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Решение о национализации российского имущества на Украине незаконно ни с точки зрения украинского, ни тем более международного права, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев национализирует всю российскую собственность на Украине, чтобы компенсировать потери от спецоперации.Юрист предположил, что поскольку две страны ранее были одним государством с едиными технологическими цепочками, то на Украине достаточно много государственного имущества, имущества частных компаний и лиц из России."Придется возвращать эту собственность после смены режима в Киеве", - добавил Аграновский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/natsionalizatsiya-1781390335.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, дмитрий аграновский