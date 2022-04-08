Юрист назвал национализацию российского имущества на Украине разбоем
Адвокат Аграновский назвал национализацию российского имущества на Украине разбоем
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Решение о национализации российского имущества на Украине незаконно ни с точки зрения украинского, ни тем более международного права, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев национализирует всю российскую собственность на Украине, чтобы компенсировать потери от спецоперации.
"Это абсолютно незаконно ни с точки зрения российского, ни с точки зрения украинского права, я уже не говорю о международном. Это разбой - отъем имущества с применением оружия", - сказал Аграновский.
Юрист предположил, что поскольку две страны ранее были одним государством с едиными технологическими цепочками, то на Украине достаточно много государственного имущества, имущества частных компаний и лиц из России.
"Придется возвращать эту собственность после смены режима в Киеве", - добавил Аграновский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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