https://ria.ru/20220408/ukraina-1782452543.html
Народная милиция ЛНР уничтожила 34 украинских военных за сутки
Народная милиция ЛНР уничтожила 34 украинских военных за сутки - РИА Новости, 08.04.2022
Народная милиция ЛНР уничтожила 34 украинских военных за сутки
Народная милиция Луганской народной республики заявила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделениями потеряли за сутки 34 человека и 19... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:31
2022-04-08T10:31
2022-04-08T10:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
признание днр и лнр в россии
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделениями потеряли за сутки 34 человека и 19 единиц техники.По данным оборонного ведомства, за минувшие сутки украинские войска выпустили по территории ЛНР 37 снарядов из артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров. Под обстрел попали населенные пункты Донецкий и Калиново.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/artilleriya-1782444886.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, признание днр и лнр в россии
Народная милиция ЛНР уничтожила 34 украинских военных за сутки
Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении за сутки 34 украинских военных в столкновениях
ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости.
Народная милиция Луганской народной республики заявила
, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделениями потеряли за сутки 34 человека и 19 единиц техники.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 34 человека личного состава, семь бронетранспортёров, 12 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении Народной милиции в ее Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, за минувшие сутки украинские войска выпустили по территории ЛНР 37 снарядов из артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров. Под обстрел попали населенные пункты Донецкий и Калиново.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.