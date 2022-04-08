https://ria.ru/20220408/ukraina-1782452543.html

Народная милиция ЛНР уничтожила 34 украинских военных за сутки

Народная милиция ЛНР уничтожила 34 украинских военных за сутки - РИА Новости, 08.04.2022

Народная милиция ЛНР уничтожила 34 украинских военных за сутки

Народная милиция Луганской народной республики заявила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделениями потеряли за сутки 34 человека и 19... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:31

2022-04-08T10:31

2022-04-08T10:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

украина

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782358319_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_457c716220bfca8fe1d33aaebb5679a0.jpg

ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделениями потеряли за сутки 34 человека и 19 единиц техники.По данным оборонного ведомства, за минувшие сутки украинские войска выпустили по территории ЛНР 37 снарядов из артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров. Под обстрел попали населенные пункты Донецкий и Калиново.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/artilleriya-1782444886.html

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, признание днр и лнр в россии