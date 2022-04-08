https://ria.ru/20220408/ugol-1782567219.html

В "БКС Мир инвестиций" назвали отказ ЕС от российского угля некритичным

В "БКС Мир инвестиций" назвали отказ ЕС от российского угля некритичным - РИА Новости, 08.04.2022

В "БКС Мир инвестиций" назвали отказ ЕС от российского угля некритичным

Запрет Евросоюза на импорт российского угля маловероятно окажет серьезное влияние на финансовые результаты угледобывающих компаний РФ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:56

2022-04-08T16:56

2022-04-08T16:56

экономика

россия

европа

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753334529_0:149:3326:2020_1920x0_80_0_0_b7ee0a78071dd2898d9c3fe28c0b3273.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Запрет Евросоюза на импорт российского угля маловероятно окажет серьезное влияние на финансовые результаты угледобывающих компаний РФ, рассказал РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.ЕС ранее согласовал пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки, но начиная с августа 2022 года."Новость умеренно негативна для российских угольных компаний", - считает эксперт.Аналитик БКС сообщил, что по итогам 2021 года доля поставок "Распадской" в Европу составляла 10% от совокупного объема или около 210 миллионов долларов. "Мечел" в то же время формировал 13% выручки горнодобывающего сегмента в ЕС, или около 4% от консолидированной выручки группы."Объемы у обеих компаний не такие большие, их можно будет переориентировать на другие регионы, в первую очередь в Азию. Возможны дисконты по ценам, но некритично. Эффект на финансовые результаты компаний должен быть сдержанным", - добавил Карпунин.По данным Минэнерго РФ, доля стран Евросоюза в общем экспорте российского угля в 2021 году составила 21,8% - это чуть больше 48,7 миллиона тонн угля. Как отметил министр энергетики Николай Шульгинов, продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта российского угля будет переориентирована на альтернативные рынки.

https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781822877.html

https://ria.ru/20220329/gaz-1780503413.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, европа, министерство энергетики рф (минэнерго россии), санкции