Рейтинг@Mail.ru
В "БКС Мир инвестиций" назвали отказ ЕС от российского угля некритичным - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/ugol-1782567219.html
В "БКС Мир инвестиций" назвали отказ ЕС от российского угля некритичным
В "БКС Мир инвестиций" назвали отказ ЕС от российского угля некритичным - РИА Новости, 08.04.2022
В "БКС Мир инвестиций" назвали отказ ЕС от российского угля некритичным
Запрет Евросоюза на импорт российского угля маловероятно окажет серьезное влияние на финансовые результаты угледобывающих компаний РФ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:56
2022-04-08T16:56
экономика
россия
европа
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753334529_0:149:3326:2020_1920x0_80_0_0_b7ee0a78071dd2898d9c3fe28c0b3273.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Запрет Евросоюза на импорт российского угля маловероятно окажет серьезное влияние на финансовые результаты угледобывающих компаний РФ, рассказал РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.ЕС ранее согласовал пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки, но начиная с августа 2022 года."Новость умеренно негативна для российских угольных компаний", - считает эксперт.Аналитик БКС сообщил, что по итогам 2021 года доля поставок "Распадской" в Европу составляла 10% от совокупного объема или около 210 миллионов долларов. "Мечел" в то же время формировал 13% выручки горнодобывающего сегмента в ЕС, или около 4% от консолидированной выручки группы."Объемы у обеих компаний не такие большие, их можно будет переориентировать на другие регионы, в первую очередь в Азию. Возможны дисконты по ценам, но некритично. Эффект на финансовые результаты компаний должен быть сдержанным", - добавил Карпунин.По данным Минэнерго РФ, доля стран Евросоюза в общем экспорте российского угля в 2021 году составила 21,8% - это чуть больше 48,7 миллиона тонн угля. Как отметил министр энергетики Николай Шульгинов, продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта российского угля будет переориентирована на альтернативные рынки.
https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781822877.html
https://ria.ru/20220329/gaz-1780503413.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753334529_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a4cb6dc5df8edb377fc50ccff84a130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, министерство энергетики рф (минэнерго россии), санкции
16:56 08.04.2022
 
В "БКС Мир инвестиций" назвали отказ ЕС от российского угля некритичным

Эксперт "БКС Мир инвестиций" Карпунин назвал отказ ЕС от российского угля некритичным

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСклад угля Таманского терминала
Склад угля Таманского терминала - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Склад угля Таманского терминала. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Запрет Евросоюза на импорт российского угля маловероятно окажет серьезное влияние на финансовые результаты угледобывающих компаний РФ, рассказал РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.
ЕС ранее согласовал пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки, но начиная с августа 2022 года.
"Новость умеренно негативна для российских угольных компаний", - считает эксперт.
Аналитик БКС сообщил, что по итогам 2021 года доля поставок "Распадской" в Европу составляла 10% от совокупного объема или около 210 миллионов долларов. "Мечел" в то же время формировал 13% выручки горнодобывающего сегмента в ЕС, или около 4% от консолидированной выручки группы.
Разгрузка угля на Рефтинской тепловой электростанции ПАО Энел Россия - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 09:37
Отказ ЕС от российского угля не будет легким и быстрым, считают эксперты
"Объемы у обеих компаний не такие большие, их можно будет переориентировать на другие регионы, в первую очередь в Азию. Возможны дисконты по ценам, но некритично. Эффект на финансовые результаты компаний должен быть сдержанным", - добавил Карпунин.
По данным Минэнерго РФ, доля стран Евросоюза в общем экспорте российского угля в 2021 году составила 21,8% - это чуть больше 48,7 миллиона тонн угля. Как отметил министр энергетики Николай Шульгинов, продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта российского угля будет переориентирована на альтернативные рынки.
Компрессорные станции Казачья и Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 08:00
Нефтегазовые игры с Россией завели Европу в тупик
 
ЭкономикаРоссияЕвропаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала