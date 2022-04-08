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В Сочи заявили о готовности принять на реабилитацию детей из Донбасса - РИА Новости, 08.04.2022
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В Сочи заявили о готовности принять на реабилитацию детей из Донбасса
В Сочи заявили о готовности принять на реабилитацию детей из Донбасса - РИА Новости, 08.04.2022
В Сочи заявили о готовности принять на реабилитацию детей из Донбасса
Сочи готов принимать на реабилитацию детей, которые пострадали в процессе боевых действий в Донбассе, сообщил в пятницу мэр курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:04
2022-04-08T16:04
в мире
сочи
краснодарский край
алексей копайгородский
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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СОЧИ, 8 апр – РИА Новости. Сочи готов принимать на реабилитацию детей, которые пострадали в процессе боевых действий в Донбассе, сообщил в пятницу мэр курорта Алексей Копайгородский.Ранее он заявлял, что курорт готов принять российских военных, раненных в боевых действиях на Украине, а также десятилетнего мальчика Кирилла из Донецка, получившего травмы осколком снаряда."Мы готовы принимать к себе на реабилитацию детей, пострадавших в боевых действиях", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.Он также добавил, что на сегодняшний день сочинцы собрали более 75 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Луганской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/bezhentsy-1782476533.html
сочи
краснодарский край
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, сочи, краснодарский край, алексей копайгородский, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, донецк (днр)
16:04 08.04.2022
 
В Сочи заявили о готовности принять на реабилитацию детей из Донбасса

Мэр Сочи заявил, что город готов принять на реабилитацию детей, пострадавших в Донбассе

© РИА Новости / Артур ЛебедевСанаторий "Знание" в Сочи
Санаторий Знание в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Санаторий "Знание" в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 8 апр – РИА Новости. Сочи готов принимать на реабилитацию детей, которые пострадали в процессе боевых действий в Донбассе, сообщил в пятницу мэр курорта Алексей Копайгородский.
Ранее он заявлял, что курорт готов принять российских военных, раненных в боевых действиях на Украине, а также десятилетнего мальчика Кирилла из Донецка, получившего травмы осколком снаряда.
"Мы готовы принимать к себе на реабилитацию детей, пострадавших в боевых действиях", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что на сегодняшний день сочинцы собрали более 75 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Луганской области.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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Большинство детей, прибывших в Коми из Донбасса, зачислили в школы
 
В миреСочиКраснодарский крайАлексей КопайгородскийРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинДонецк (ДНР)
 
 
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