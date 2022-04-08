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ЕС расширил санкции против четырех российских банков - РИА Новости, 08.04.2022
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ЕС расширил санкции против четырех российских банков
ЕС расширил санкции против четырех российских банков - РИА Новости, 08.04.2022
ЕС расширил санкции против четырех российских банков
ЕС расширяет санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и Банка "Открытие", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T21:57
2022-04-08T22:34
экономика
россия
санкции в отношении россии
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 8 апр – РИА Новости. ЕС расширяет санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и Банка "Открытие", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Персональные санкции ЕС предусматривают заморозку всех активов фигурантов на территории стран союза.Уточняется, что ЕС обвиняет российские банки в "материальной и финансовой поддержке правительства России", которое, в свою очередь, обвиняется в якобы "дестабилизации ситуации на Украине" и "аннексии Крыма".В список персональных санкций всего попали 18 организаций. Помимо четырех банков, в списках фигурирует АО Концерн "Калашников", Судостроительный завод "Янтарь", АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО Концерн "Созвездие", ООО "Русские машины" и другие компании.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782609724.html
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экономика, россия, санкции в отношении россии, украина, евросоюз
21:57 08.04.2022 (обновлено: 22:34 08.04.2022)
 
ЕС расширил санкции против четырех российских банков

ЕС расширил санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка "Открытие"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 8 апр – РИА Новости. ЕС расширяет санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и Банка "Открытие", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Персональные санкции ЕС предусматривают заморозку всех активов фигурантов на территории стран союза.
Уточняется, что ЕС обвиняет российские банки в "материальной и финансовой поддержке правительства России", которое, в свою очередь, обвиняется в якобы "дестабилизации ситуации на Украине" и "аннексии Крыма".
В список персональных санкций всего попали 18 организаций. Помимо четырех банков, в списках фигурирует АО Концерн "Калашников", Судостроительный завод "Янтарь", АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО Концерн "Созвездие", ООО "Русские машины" и другие компании.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
Вчера, 20:37
ЕС уже близок к лимиту по вводу новых санкций против России, заявил Чижов
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
 
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