https://ria.ru/20220408/rossiya-1782503084.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с исключением России из СПЧ ООН

В Кремле прокомментировали ситуацию с исключением России из СПЧ ООН - РИА Новости, 08.04.2022

В Кремле прокомментировали ситуацию с исключением России из СПЧ ООН

Все страны, которые занимают сбалансированную позицию в отношении вопроса членства России в СПЧ ООН, подвергаются давлению, их принуждают к русофобии, заявил... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:36

2022-04-08T13:36

2022-04-08T13:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

оон

совет по правам человека оон (спч оон)

россия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782378524_0:154:3071:1881_1920x0_80_0_0_dc12c865cc32d78da65a7a9ba834b942.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Все страны, которые занимают сбалансированную позицию в отношении вопроса членства России в СПЧ ООН, подвергаются давлению, их принуждают к русофобии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это вопрос понимания той непростой обстановки, того беспрецедентного давления, и, я бы сказал, принуждения к русофобии. Все это испытывают на себе все страны, которые пытаются занимать хоть какую-то сбалансированную позицию. Мы это понимаем", - сказал Песков журналистам.Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/serbiya-1782413495.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, оон, совет по правам человека оон (спч оон), россия, дмитрий песков