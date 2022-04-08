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В Кремле прокомментировали ситуацию с исключением России из СПЧ ООН - РИА Новости, 08.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/rossiya-1782503084.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с исключением России из СПЧ ООН
В Кремле прокомментировали ситуацию с исключением России из СПЧ ООН - РИА Новости, 08.04.2022
В Кремле прокомментировали ситуацию с исключением России из СПЧ ООН
Все страны, которые занимают сбалансированную позицию в отношении вопроса членства России в СПЧ ООН, подвергаются давлению, их принуждают к русофобии, заявил... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:36
2022-04-08T13:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оон
совет по правам человека оон (спч оон)
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Все страны, которые занимают сбалансированную позицию в отношении вопроса членства России в СПЧ ООН, подвергаются давлению, их принуждают к русофобии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это вопрос понимания той непростой обстановки, того беспрецедентного давления, и, я бы сказал, принуждения к русофобии. Все это испытывают на себе все страны, которые пытаются занимать хоть какую-то сбалансированную позицию. Мы это понимаем", - сказал Песков журналистам.Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/serbiya-1782413495.html
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в мире, оон, совет по правам человека оон (спч оон), россия, дмитрий песков
13:36 08.04.2022 (обновлено: 13:53 08.04.2022)
 
В Кремле прокомментировали ситуацию с исключением России из СПЧ ООН

Песков назвал давление начленов ООН со сбалансированной позицией принуждением к русофобии

© REUTERS / Andrew KellyСпециальная сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Специальная сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
Специальная сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Все страны, которые занимают сбалансированную позицию в отношении вопроса членства России в СПЧ ООН, подвергаются давлению, их принуждают к русофобии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это вопрос понимания той непростой обстановки, того беспрецедентного давления, и, я бы сказал, принуждения к русофобии. Все это испытывают на себе все страны, которые пытаются занимать хоть какую-то сбалансированную позицию. Мы это понимаем", - сказал Песков журналистам.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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Вучич объяснил, почему Сербия поддержала заморозку участия России в СПЧ ООН
Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Что Россия должна сделать с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреООНСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)РоссияДмитрий Песков
 
 
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