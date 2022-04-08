https://ria.ru/20220408/rebenok-1782517995.html

В Курганской области ищут пропавшего мальчика

В Курганской области ищут пропавшего мальчика - РИА Новости, 08.04.2022

В Курганской области ищут пропавшего мальчика

Полиция, волонтеры, следователи и спасатели ведут поиск 7-летнего Петра Очнева, который ушел 4 апреля из дома в Звериноголовском районе Курганской области... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:20

2022-04-08T14:20

2022-04-08T14:20

происшествия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Полиция, волонтеры, следователи и спасатели ведут поиск 7-летнего Петра Очнева, который ушел 4 апреля из дома в Звериноголовском районе Курганской области гулять и не вернулся, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.По данным СУСК, вечером 4 апреля родители мальчика обратились в правоохранительные органы и сообщили о его исчезновении - около 17.00 ребенок ушел из дома на прогулку и не вернулся. Куртамышским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 7-летнего Петра Очнева по статье 105 УК РФ (убийство)."Следственным управлением СК РФ по Курганской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения Очнева… и его поиски. Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс следственно-оперативных и поисковых мероприятий, допрошены родственники, соседи и знакомые семьи пропавшего мальчика, проведен подворовой обход в районе его проживания", - говорится в сообщении.Установлено, что незадолго до исчезновения ребенка видели местные жители у ручья, они предупредили мальчика об опасности нахождения возле воды, уточняется в сообщении.В поиске принимают участие следователи и криминалисты следственного управления, криминалисты центрального аппарата СК России, сотрудники ГУМВД и ГУМЧС России по Курганской области, волонтеры. Также в поисках задействованы водолазы, специальные технические средства, беспилотный летательный аппарат, бензобуры, подводные камеры – эндоскопы.Следователями совместно с сотрудниками МЧС и полиции обследуется акватория и берега реки Тобол, где пропал мальчик. С камер наружного наблюдения, расположенных на административных зданиях села, изъяты видеозаписи, они изучаются следователями.СУСК публикует приметы ребенка: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Был одет: красная куртка, камуфлированные штаны, черные резиновые сапоги, темно-синяя шапка-балаклава.

https://ria.ru/20211216/propavshie-1763852688.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пропавшие дети: как предотвратить трагедию Ежегодно в России пропадают около 40 тысяч детей. 80 процентов из них находят живыми. Оставшиеся 20 процентов – это погибшие и пропавшие без вести. Опасность может подстерегать ребенка на каждом шагу: в лесу, во дворе, в торговом центре или на многолюдной улице. Поэтому важно знать, как предотвратить трагедию и что делать, если ваш ребенок все-таки потерялся. 2022-04-08T14:20 true PT2M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)