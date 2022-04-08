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В Курганской области ищут пропавшего мальчика - РИА Новости, 08.04.2022
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В Курганской области ищут пропавшего мальчика
В Курганской области ищут пропавшего мальчика - РИА Новости, 08.04.2022
В Курганской области ищут пропавшего мальчика
Полиция, волонтеры, следователи и спасатели ведут поиск 7-летнего Петра Очнева, который ушел 4 апреля из дома в Звериноголовском районе Курганской области... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:20
2022-04-08T14:20
происшествия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Полиция, волонтеры, следователи и спасатели ведут поиск 7-летнего Петра Очнева, который ушел 4 апреля из дома в Звериноголовском районе Курганской области гулять и не вернулся, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.По данным СУСК, вечером 4 апреля родители мальчика обратились в правоохранительные органы и сообщили о его исчезновении - около 17.00 ребенок ушел из дома на прогулку и не вернулся. Куртамышским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 7-летнего Петра Очнева по статье 105 УК РФ (убийство)."Следственным управлением СК РФ по Курганской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения Очнева… и его поиски. Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс следственно-оперативных и поисковых мероприятий, допрошены родственники, соседи и знакомые семьи пропавшего мальчика, проведен подворовой обход в районе его проживания", - говорится в сообщении.Установлено, что незадолго до исчезновения ребенка видели местные жители у ручья, они предупредили мальчика об опасности нахождения возле воды, уточняется в сообщении.В поиске принимают участие следователи и криминалисты следственного управления, криминалисты центрального аппарата СК России, сотрудники ГУМВД и ГУМЧС России по Курганской области, волонтеры. Также в поисках задействованы водолазы, специальные технические средства, беспилотный летательный аппарат, бензобуры, подводные камеры – эндоскопы.Следователями совместно с сотрудниками МЧС и полиции обследуется акватория и берега реки Тобол, где пропал мальчик. С камер наружного наблюдения, расположенных на административных зданиях села, изъяты видеозаписи, они изучаются следователями.СУСК публикует приметы ребенка: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Был одет: красная куртка, камуфлированные штаны, черные резиновые сапоги, темно-синяя шапка-балаклава.
https://ria.ru/20211216/propavshie-1763852688.html
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Пропавшие дети: как предотвратить трагедию
Ежегодно в России пропадают около 40 тысяч детей. 80 процентов из них находят живыми. Оставшиеся 20 процентов – это погибшие и пропавшие без вести. Опасность может подстерегать ребенка на каждом шагу: в лесу, во дворе, в торговом центре или на многолюдной улице. Поэтому важно знать, как предотвратить трагедию и что делать, если ваш ребенок все-таки потерялся.
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происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
14:20 08.04.2022
 
В Курганской области ищут пропавшего мальчика

Волонтеры и полиция ищут в Курганской области семилетнего мальчика, пропавшего 4 апреля

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Полиция, волонтеры, следователи и спасатели ведут поиск 7-летнего Петра Очнева, который ушел 4 апреля из дома в Звериноголовском районе Курганской области гулять и не вернулся, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
По данным СУСК, вечером 4 апреля родители мальчика обратились в правоохранительные органы и сообщили о его исчезновении - около 17.00 ребенок ушел из дома на прогулку и не вернулся. Куртамышским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 7-летнего Петра Очнева по статье 105 УК РФ (убийство).
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"Следственным управлением СК РФ по Курганской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения Очнева… и его поиски. Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс следственно-оперативных и поисковых мероприятий, допрошены родственники, соседи и знакомые семьи пропавшего мальчика, проведен подворовой обход в районе его проживания", - говорится в сообщении.
Установлено, что незадолго до исчезновения ребенка видели местные жители у ручья, они предупредили мальчика об опасности нахождения возле воды, уточняется в сообщении.
В поиске принимают участие следователи и криминалисты следственного управления, криминалисты центрального аппарата СК России, сотрудники ГУМВД и ГУМЧС России по Курганской области, волонтеры. Также в поисках задействованы водолазы, специальные технические средства, беспилотный летательный аппарат, бензобуры, подводные камеры – эндоскопы.
Следователями совместно с сотрудниками МЧС и полиции обследуется акватория и берега реки Тобол, где пропал мальчик. С камер наружного наблюдения, расположенных на административных зданиях села, изъяты видеозаписи, они изучаются следователями.
СУСК публикует приметы ребенка: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Был одет: красная куртка, камуфлированные штаны, черные резиновые сапоги, темно-синяя шапка-балаклава.
 
ПроисшествияКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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