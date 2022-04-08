Во Владивостоке опровергли информацию о выбросе продуктов для Донбасса
Власти Владивостока опровергли информацию о выбросе продуктов, собранных для Донбасса
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСбор гуманитарной помощи автономной некоммерческой организацией "Центр содействия развитию молодежи Приморского края" во Владивостоке
Сбор гуманитарной помощи автономной некоммерческой организацией "Центр содействия развитию молодежи Приморского края" во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Власти Владивостока опровергли информацию из соцсетей о том, что в городе якобы выбросили продукты, собранные для жителей Донбасса.
"В соцсетях распространяется информация о том, что якобы на улице Карьерной во Владивостоке выброшены продукты, собранные для отправки жителям Донбасса. Данная информация не соответствует действительности. Распространяемые фото сделаны не в Приморском крае, а форма на военных, которые попали в кадр, не является российской", - сообщает мэрия.
Власти Владивостока отмечают, что собранные принадлежности и продукты отправляются жителям Донбасса. С начала работы пункта сбора на улице Фонтанной уже передано 3,5 тонны гуманитарной помощи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.