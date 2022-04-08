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Башмет назвал идиотами и дураками тех, кто запрещает русскую культуру - РИА Новости, 08.04.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220408/kultura-1782577707.html
Башмет назвал идиотами и дураками тех, кто запрещает русскую культуру
Башмет назвал идиотами и дураками тех, кто запрещает русскую культуру - РИА Новости, 08.04.2022
Башмет назвал идиотами и дураками тех, кто запрещает русскую культуру
Дирижер Юрий Башмет заявил журналистам, что считает "идиотами и дураками" тех, кто запрещает на Западе русскую культуру, в частности исполнение произведений... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:39
2022-04-08T17:39
культура
россия
украина
юрий башмет
санкции
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ВОЛГОГРАД, 8 апр – РИА Новости. Дирижер Юрий Башмет заявил журналистам, что считает "идиотами и дураками" тех, кто запрещает на Западе русскую культуру, в частности исполнение произведений Петра Чайковского.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. По его словам, из афиш исчезают произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Западные страны в ответ на спецоперацию ввели множественные санкции против РФ.
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россия, украина, юрий башмет, санкции
17:39 08.04.2022
 
Башмет назвал идиотами и дураками тех, кто запрещает русскую культуру

Дирижер Башмет назвал идиотами и дураками тех, кто запрещает русскую культуру на Западе

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДирижер Юрий Башмет
Дирижер Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ВОЛГОГРАД, 8 апр – РИА Новости. Дирижер Юрий Башмет заявил журналистам, что считает "идиотами и дураками" тех, кто запрещает на Западе русскую культуру, в частности исполнение произведений Петра Чайковского.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. По его словам, из афиш исчезают произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги.
"Мы, конечно, должны гордиться, что именно Чайковский – наш, но он принадлежит всему миру. А те, кто его запрещает, идиоты, дураки… Поэтому если вы говорите о гонениях, это просто острая фаза. Они завидуют нашему пространству, нашему президенту… лидеру. Элементарно. Завидуют нашему качеству… что мы молодая нация и бесконечно устремленная", - сказал Башмет журналистам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Западные страны в ответ на спецоперацию ввели множественные санкции против РФ.
Финские пограничники на российско-финской границе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 08:00
Отмены русской культуры стало недостаточно. Пришло время ее грабежа
 
КультураРоссияУкраинаЮрий БашметСанкции
 
 
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