https://ria.ru/20220408/kultura-1782577707.html

Башмет назвал идиотами и дураками тех, кто запрещает русскую культуру

Башмет назвал идиотами и дураками тех, кто запрещает русскую культуру - РИА Новости, 08.04.2022

Башмет назвал идиотами и дураками тех, кто запрещает русскую культуру

Дирижер Юрий Башмет заявил журналистам, что считает "идиотами и дураками" тех, кто запрещает на Западе русскую культуру, в частности исполнение произведений... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:39

2022-04-08T17:39

2022-04-08T17:39

культура

россия

украина

юрий башмет

санкции

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ВОЛГОГРАД, 8 апр – РИА Новости. Дирижер Юрий Башмет заявил журналистам, что считает "идиотами и дураками" тех, кто запрещает на Западе русскую культуру, в частности исполнение произведений Петра Чайковского.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. По его словам, из афиш исчезают произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Западные страны в ответ на спецоперацию ввели множественные санкции против РФ.

https://ria.ru/20220405/iskusstvo-1781810320.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, юрий башмет, санкции