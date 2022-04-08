https://ria.ru/20220408/kreditovanie-1782390094.html

МСП Банк приступил к льготному кредитованию высокотехнологичных стартапов

МСП Банк приступил к льготному кредитованию высокотехнологичных стартапов - РИА Новости, 08.04.2022

МСП Банк приступил к льготному кредитованию высокотехнологичных стартапов

МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, начал прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках проекта... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T09:00

2022-04-08T09:00

2022-04-08T09:00

мсп банк

россия

александр исаевич

технологии

новости компаний - экономика

петр засельский

корпорация мсп

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, начал прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках проекта правительства РФ "Взлет — от стартапа до IPO", сообщает пресс-служба банка.Заявки на льготное кредитование подаются через Цифровую платформу МСП.РФ, говорится в сообщении.Отмечается, что уровень технологичности и инновационности будет оценивать экспертный совет при Корпорации МСП, куда включены представители профильных ведомств и организаций из регионов, отраслевые эксперты. В состав совета вошли представители Минэкономразвития РФ, столичного правительства, Московского инновационного кластера, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, фонда "Сколково", компании "Иннопрактика", профильных региональных министерств и ведомств.По условиям программы, получить льготный кредит может высокотехнологичная инновационная компания из числа малых и средних предприятий. Объем ее выручки за последний календарный год не должен быть менее 100 миллионов рублей, а совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) выручки за последние 3 года должен быть не менее 12%. При этом заемщики обязаны иметь патенты (кроме торговых марок) и не входить в группы компаний с годовой выручкой или доходом свыше 2 миллиардов рублей.Чтобы предпринимателю не тратить лишнее время на сбор документов, подаче заявки предшествует несколько предварительных онлайн-этапов. Сначала система автоматически проверит заявителя на соответствие основным условиям программы. Затем Цифровая платформа автоматически заполнит большинство полей предзаявки из профиля предпринимателя. После того, как она попадет в банк, пользователю придет уведомление, и в течение рабочего дня с ним свяжется персональный менеджер.На поддержку в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" могут рассчитывать компании, работающие как минимум в одном из 16 приоритетных направлений. В их числе интернет вещей и искусственный интеллект, квантовые вычисления, коммуникации и сенсоры, мобильные сети связи и другие.

https://ria.ru/20220405/servis-1781737610.html

https://ria.ru/20220301/garant-1775882459.html

https://ria.ru/20220404/kreditovanie-1781724333.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мсп банк, россия, александр исаевич, технологии, новости компаний - экономика, петр засельский, корпорация мсп