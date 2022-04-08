Рейтинг@Mail.ru
МСП Банк приступил к льготному кредитованию высокотехнологичных стартапов - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/kreditovanie-1782390094.html
МСП Банк приступил к льготному кредитованию высокотехнологичных стартапов
МСП Банк приступил к льготному кредитованию высокотехнологичных стартапов - РИА Новости, 08.04.2022
МСП Банк приступил к льготному кредитованию высокотехнологичных стартапов
МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, начал прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках проекта... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T09:00
2022-04-08T09:00
мсп банк
россия
александр исаевич
технологии
новости компаний - экономика
петр засельский
корпорация мсп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:109:1024:685_1920x0_80_0_0_4976511f97c72164800293a185eaf52b.jpg
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, начал прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках проекта правительства РФ "Взлет — от стартапа до IPO", сообщает пресс-служба банка.Заявки на льготное кредитование подаются через Цифровую платформу МСП.РФ, говорится в сообщении.Отмечается, что уровень технологичности и инновационности будет оценивать экспертный совет при Корпорации МСП, куда включены представители профильных ведомств и организаций из регионов, отраслевые эксперты. В состав совета вошли представители Минэкономразвития РФ, столичного правительства, Московского инновационного кластера, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, фонда "Сколково", компании "Иннопрактика", профильных региональных министерств и ведомств.По условиям программы, получить льготный кредит может высокотехнологичная инновационная компания из числа малых и средних предприятий. Объем ее выручки за последний календарный год не должен быть менее 100 миллионов рублей, а совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) выручки за последние 3 года должен быть не менее 12%. При этом заемщики обязаны иметь патенты (кроме торговых марок) и не входить в группы компаний с годовой выручкой или доходом свыше 2 миллиардов рублей.Чтобы предпринимателю не тратить лишнее время на сбор документов, подаче заявки предшествует несколько предварительных онлайн-этапов. Сначала система автоматически проверит заявителя на соответствие основным условиям программы. Затем Цифровая платформа автоматически заполнит большинство полей предзаявки из профиля предпринимателя. После того, как она попадет в банк, пользователю придет уведомление, и в течение рабочего дня с ним свяжется персональный менеджер.На поддержку в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" могут рассчитывать компании, работающие как минимум в одном из 16 приоритетных направлений. В их числе интернет вещей и искусственный интеллект, квантовые вычисления, коммуникации и сенсоры, мобильные сети связи и другие.
https://ria.ru/20220405/servis-1781737610.html
https://ria.ru/20220301/garant-1775882459.html
https://ria.ru/20220404/kreditovanie-1781724333.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e3f91841dbfdfa1088659b0c13239ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мсп банк, россия, александр исаевич, технологии, новости компаний - экономика, петр засельский, корпорация мсп
09:00 08.04.2022
 

МСП Банк приступил к льготному кредитованию высокотехнологичных стартапов

© Фото предоставлено МСП БанкомВывеска МСП Банка
Вывеска МСП Банка
© Фото предоставлено МСП Банком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, начал прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках проекта правительства РФ "Взлет — от стартапа до IPO", сообщает пресс-служба банка.
Заявки на льготное кредитование подаются через Цифровую платформу МСП.РФ, говорится в сообщении.
Сервис по сбыту продукции и поиску партнеров запущен на платформе МСП.РФ
5 апреля, 13:13
Сервис по сбыту продукции и поиску партнеров запущен на платформе МСП.РФ
Отмечается, что уровень технологичности и инновационности будет оценивать экспертный совет при Корпорации МСП, куда включены представители профильных ведомств и организаций из регионов, отраслевые эксперты. В состав совета вошли представители Минэкономразвития РФ, столичного правительства, Московского инновационного кластера, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, фонда "Сколково", компании "Иннопрактика", профильных региональных министерств и ведомств.
По условиям программы, получить льготный кредит может высокотехнологичная инновационная компания из числа малых и средних предприятий. Объем ее выручки за последний календарный год не должен быть менее 100 миллионов рублей, а совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) выручки за последние 3 года должен быть не менее 12%. При этом заемщики обязаны иметь патенты (кроме торговых марок) и не входить в группы компаний с годовой выручкой или доходом свыше 2 миллиардов рублей.
"Предприниматели, деятельность которых соответствует установленным критериям, ориентирована на развитие высокотехнологичного инновационного бизнеса, смогут рассчитывать на финансовую поддержку на льготных условиях. Для них также предусмотрен комплекс мер поддержки на протяжении всего периода участия в программе. Это даст дополнительные возможности для интенсивного роста компаний", — подчеркнул председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 17:19
Исаевич: Корпорация МСП остается гарантом оказания поддержки малому бизнесу
Чтобы предпринимателю не тратить лишнее время на сбор документов, подаче заявки предшествует несколько предварительных онлайн-этапов. Сначала система автоматически проверит заявителя на соответствие основным условиям программы. Затем Цифровая платформа автоматически заполнит большинство полей предзаявки из профиля предпринимателя. После того, как она попадет в банк, пользователю придет уведомление, и в течение рабочего дня с ним свяжется персональный менеджер.
"Финансирование высокотехнологичных предприятий — одна из главных задач МСП Банка. Заемные средства инновационный бизнес сможет направить на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели", - пояснил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.
На поддержку в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" могут рассчитывать компании, работающие как минимум в одном из 16 приоритетных направлений. В их числе интернет вещей и искусственный интеллект, квантовые вычисления, коммуникации и сенсоры, мобильные сети связи и другие.
Логотип корпорации МСП
4 апреля, 16:18
КМСП совместно с регионами разрабатывает программы льготного кредитования
 
МСП БанкРоссияАлександр ИсаевичТехнологииНовости компаний - ЭкономикаПетр ЗасельскийКорпорация МСП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала