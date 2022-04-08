https://ria.ru/20220408/kreditovanie-1782390094.html
МСП Банк приступил к льготному кредитованию высокотехнологичных стартапов
МСП Банк приступил к льготному кредитованию высокотехнологичных стартапов - РИА Новости, 08.04.2022
МСП Банк приступил к льготному кредитованию высокотехнологичных стартапов
МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, начал прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках проекта... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T09:00
2022-04-08T09:00
2022-04-08T09:00
мсп банк
россия
александр исаевич
технологии
новости компаний - экономика
петр засельский
корпорация мсп
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, начал прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках проекта правительства РФ "Взлет — от стартапа до IPO", сообщает пресс-служба банка.Заявки на льготное кредитование подаются через Цифровую платформу МСП.РФ, говорится в сообщении.Отмечается, что уровень технологичности и инновационности будет оценивать экспертный совет при Корпорации МСП, куда включены представители профильных ведомств и организаций из регионов, отраслевые эксперты. В состав совета вошли представители Минэкономразвития РФ, столичного правительства, Московского инновационного кластера, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, фонда "Сколково", компании "Иннопрактика", профильных региональных министерств и ведомств.По условиям программы, получить льготный кредит может высокотехнологичная инновационная компания из числа малых и средних предприятий. Объем ее выручки за последний календарный год не должен быть менее 100 миллионов рублей, а совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) выручки за последние 3 года должен быть не менее 12%. При этом заемщики обязаны иметь патенты (кроме торговых марок) и не входить в группы компаний с годовой выручкой или доходом свыше 2 миллиардов рублей.Чтобы предпринимателю не тратить лишнее время на сбор документов, подаче заявки предшествует несколько предварительных онлайн-этапов. Сначала система автоматически проверит заявителя на соответствие основным условиям программы. Затем Цифровая платформа автоматически заполнит большинство полей предзаявки из профиля предпринимателя. После того, как она попадет в банк, пользователю придет уведомление, и в течение рабочего дня с ним свяжется персональный менеджер.На поддержку в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" могут рассчитывать компании, работающие как минимум в одном из 16 приоритетных направлений. В их числе интернет вещей и искусственный интеллект, квантовые вычисления, коммуникации и сенсоры, мобильные сети связи и другие.
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https://ria.ru/20220301/garant-1775882459.html
https://ria.ru/20220404/kreditovanie-1781724333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мсп банк, россия, александр исаевич, технологии, новости компаний - экономика, петр засельский, корпорация мсп
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, начал прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках проекта правительства РФ "Взлет — от стартапа до IPO", сообщает пресс-служба банка.
Заявки на льготное кредитование подаются через Цифровую платформу МСП.РФ
, говорится в сообщении.
Отмечается, что уровень технологичности и инновационности будет оценивать экспертный совет при Корпорации МСП
, куда включены представители профильных ведомств и организаций из регионов, отраслевые эксперты. В состав совета вошли представители Минэкономразвития РФ, столичного правительства, Московского инновационного кластера, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, фонда "Сколково"
, компании "Иннопрактика
", профильных региональных министерств и ведомств.
По условиям программы, получить льготный кредит может высокотехнологичная инновационная компания из числа малых и средних предприятий. Объем ее выручки за последний календарный год не должен быть менее 100 миллионов рублей, а совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) выручки за последние 3 года должен быть не менее 12%. При этом заемщики обязаны иметь патенты (кроме торговых марок) и не входить в группы компаний с годовой выручкой или доходом свыше 2 миллиардов рублей.
"Предприниматели, деятельность которых соответствует установленным критериям, ориентирована на развитие высокотехнологичного инновационного бизнеса, смогут рассчитывать на финансовую поддержку на льготных условиях. Для них также предусмотрен комплекс мер поддержки на протяжении всего периода участия в программе. Это даст дополнительные возможности для интенсивного роста компаний", — подчеркнул председатель наблюдательного совета МСП Банка
, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого приводит пресс-служба.
Чтобы предпринимателю не тратить лишнее время на сбор документов, подаче заявки предшествует несколько предварительных онлайн-этапов. Сначала система автоматически проверит заявителя на соответствие основным условиям программы. Затем Цифровая платформа автоматически заполнит большинство полей предзаявки из профиля предпринимателя. После того, как она попадет в банк, пользователю придет уведомление, и в течение рабочего дня с ним свяжется персональный менеджер.
"Финансирование высокотехнологичных предприятий — одна из главных задач МСП Банка. Заемные средства инновационный бизнес сможет направить на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели", - пояснил председатель правления МСП Банка Петр Засельский
.
На поддержку в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" могут рассчитывать компании, работающие как минимум в одном из 16 приоритетных направлений. В их числе интернет вещей и искусственный интеллект, квантовые вычисления, коммуникации и сенсоры, мобильные сети связи и другие.