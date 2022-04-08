https://ria.ru/20220408/koronavirus-1782460634.html

В Москве за сутки госпитализировали 190 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 190 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.04.2022

В Москве за сутки госпитализировали 190 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 855 новых случаев COVID-19, скончались 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:05

2022-04-08T11:05

2022-04-08T11:19

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 855 новых случаев COVID-19, скончались 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 855, 190 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 812 человек, 19 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 746 888 случаев коронавируса, выздоровели 2 552 447 человек, умерли из-за COVID 42 856 человек.Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 83 человека.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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