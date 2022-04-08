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В Москве за сутки госпитализировали 190 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 190 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 190 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 855 новых случаев COVID-19, скончались 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T11:05
2022-04-08T11:05
2022-04-08T11:19
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 855 новых случаев COVID-19, скончались 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 855, 190 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 812 человек, 19 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 746 888 случаев коронавируса, выздоровели 2 552 447 человек, умерли из-за COVID 42 856 человек.Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 83 человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии
11:05 08.04.2022 (обновлено: 11:19 08.04.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 190 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 855 новых случаев COVID-19, умерли 19 человек
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
В Москве за сутки выявлено 855 новых случаев COVID-19, скончались 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф
.
"Выявлено случаев за сутки - 855, 190 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 812 человек, 19 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 746 888 случаев коронавируса, выздоровели 2 552 447 человек, умерли из-за COVID 42 856 человек.
Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 83 человека.