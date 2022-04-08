https://ria.ru/20220408/immunitet-1782536818.html

В Москве коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 40,8 процента

В Москве коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 40,8 процента - РИА Новости, 08.04.2022

В Москве коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 40,8 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 40,8%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:20

2022-04-08T15:20

2022-04-08T15:20

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 40,8%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 8 апреля коллективный иммунитет 40,8%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 439 210 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 089 450 человек.В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID составил 44,2%, против 45,6% неделей раньше.Всего в Московской области вакцинировано от коронавируса более 5,1 миллиона человек, привились первым компонентом более 5,3 миллиона.

московская область (подмосковье)

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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