https://ria.ru/20220408/gaz-1782482655.html
Уровень заполненности газохранилищ в Германии составил 26%
Уровень заполненности газохранилищ в Германии составил 26% - РИА Новости, 08.04.2022
Уровень заполненности газохранилищ в Германии составил 26%
Газохранилища Германии заполнены на 26%, они заполняются на 0,3-0,5% в день, потребуется 120-150 дней для полного заполнения, заявил министр экономики ФРГ... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:28
2022-04-08T12:28
2022-04-08T14:14
экономика
германия
природный газ
роберт хабек
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Газохранилища Германии заполнены на 26%, они заполняются на 0,3-0,5% в день, потребуется 120-150 дней для полного заполнения, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.По его словам, в ближайшее время также будет окончательно одобрен закон, обязывающий операторов газохранилищ обеспечивать определенный (в среднем 80%) уровень заполненности."Мы медленно заполняем хранилища, в настоящий момент они заполнены на 26%. Можно рассчитать, что если мы в течение лета будем заполнять их на 0,5%, то нам понадобится 150-200 дней для заполнения. Но они будут заполнены российскими газом", - заявил Хабек, выступая в бундесрате (Федеральном собрании).Хабек отметил, что страна должна подготовиться к следующей зиме, "потому что никто не знает", как долго продлится спецоперация.Представитель министерства экономики ФРГ Анника Айнхорн также сказала, что Берлин ожидает дальнейших деталей от России по вопросу оплаты газа, позиция Германии остается неизменной, оплата будет проводиться в евро и долларах.
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, природный газ, роберт хабек
12:28 08.04.2022 (обновлено: 14:14 08.04.2022)
Уровень заполненности газохранилищ в Германии составил 26%
Министр экономики Хабек: уровень заполненности газохранилищ в Германии составил 26%
БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Газохранилища Германии заполнены на 26%, они заполняются на 0,3-0,5% в день, потребуется 120-150 дней для полного заполнения, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
По его словам, в ближайшее время также будет окончательно одобрен закон, обязывающий операторов газохранилищ обеспечивать определенный (в среднем 80%) уровень заполненности.
"Мы медленно заполняем хранилища, в настоящий момент они заполнены на 26%. Можно рассчитать, что если мы в течение лета будем заполнять их на 0,5%, то нам понадобится 150-200 дней для заполнения. Но они будут заполнены российскими газом", - заявил Хабек, выступая в бундесрате (Федеральном собрании).
Хабек отметил, что страна должна подготовиться к следующей зиме, "потому что никто не знает", как долго продлится спецоперация.
Представитель министерства экономики ФРГ Анника Айнхорн также сказала, что Берлин
ожидает дальнейших деталей от России
по вопросу оплаты газа, позиция Германии
остается неизменной, оплата будет проводиться в евро и долларах.