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Уровень заполненности газохранилищ в Германии составил 26% - РИА Новости, 08.04.2022
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Уровень заполненности газохранилищ в Германии составил 26%
Уровень заполненности газохранилищ в Германии составил 26% - РИА Новости, 08.04.2022
Уровень заполненности газохранилищ в Германии составил 26%
Газохранилища Германии заполнены на 26%, они заполняются на 0,3-0,5% в день, потребуется 120-150 дней для полного заполнения, заявил министр экономики ФРГ... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:28
2022-04-08T14:14
экономика
германия
природный газ
роберт хабек
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Газохранилища Германии заполнены на 26%, они заполняются на 0,3-0,5% в день, потребуется 120-150 дней для полного заполнения, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.По его словам, в ближайшее время также будет окончательно одобрен закон, обязывающий операторов газохранилищ обеспечивать определенный (в среднем 80%) уровень заполненности."Мы медленно заполняем хранилища, в настоящий момент они заполнены на 26%. Можно рассчитать, что если мы в течение лета будем заполнять их на 0,5%, то нам понадобится 150-200 дней для заполнения. Но они будут заполнены российскими газом", - заявил Хабек, выступая в бундесрате (Федеральном собрании).Хабек отметил, что страна должна подготовиться к следующей зиме, "потому что никто не знает", как долго продлится спецоперация.Представитель министерства экономики ФРГ Анника Айнхорн также сказала, что Берлин ожидает дальнейших деталей от России по вопросу оплаты газа, позиция Германии остается неизменной, оплата будет проводиться в евро и долларах.
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экономика, германия, природный газ, роберт хабек
12:28 08.04.2022 (обновлено: 14:14 08.04.2022)
 
Уровень заполненности газохранилищ в Германии составил 26%

Министр экономики Хабек: уровень заполненности газохранилищ в Германии составил 26%

© REUTERS / Fabian BimmerГазовое хранилище компании Astora в Редене, Германия
Газовое хранилище компании Astora в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Fabian Bimmer
Газовое хранилище компании Astora в Редене, Германия
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Газохранилища Германии заполнены на 26%, они заполняются на 0,3-0,5% в день, потребуется 120-150 дней для полного заполнения, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
По его словам, в ближайшее время также будет окончательно одобрен закон, обязывающий операторов газохранилищ обеспечивать определенный (в среднем 80%) уровень заполненности.
"Мы медленно заполняем хранилища, в настоящий момент они заполнены на 26%. Можно рассчитать, что если мы в течение лета будем заполнять их на 0,5%, то нам понадобится 150-200 дней для заполнения. Но они будут заполнены российскими газом", - заявил Хабек, выступая в бундесрате (Федеральном собрании).
Хабек отметил, что страна должна подготовиться к следующей зиме, "потому что никто не знает", как долго продлится спецоперация.
Представитель министерства экономики ФРГ Анника Айнхорн также сказала, что Берлин ожидает дальнейших деталей от России по вопросу оплаты газа, позиция Германии остается неизменной, оплата будет проводиться в евро и долларах.
Российский газ в Европе: страны-лидеры по объему закупок
1 февраля, 15:17Инфографика
Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
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ЭкономикаГерманияПриродный газРоберт Хабек
 
 
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