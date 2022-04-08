https://ria.ru/20220408/gaz-1782455129.html

Цены на газ в Европе выросли до 1200 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе выросли до 1200 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 08.04.2022

Цены на газ в Европе выросли до 1200 долларов за тысячу кубов

Стоимость газа в Европе в пятницу утром демонстрирует неуверенный рост, находясь вблизи отметки в 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:42

2022-04-08T10:42

2022-04-08T10:42

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Стоимость газа в Европе в пятницу утром демонстрирует неуверенный рост, находясь вблизи отметки в 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1172 доллара и почти весь первый час демонстрировали незначительную динамику роста в цене, близкую к нулю по отношению к расчетной стоимости контракта в четверг. Затем этот рост несколько ускорился, по состоянию на 10.00 мск фьючерсы дорожают на 1,4%, до 1195 долларов за тысячу кубов.Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность. Она резко выросла после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.В начале марта цены на газ на фоне опасений запрета экспорта российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились более чем втрое: 7 марта фьючерсные контракты торговались почти по 3900 долларов, а к 21 марта газовые котировки опустились ниже 1100 долларов. Цена на споте по контракту "на день вперед" также демонстрировала волатильность: 7 марта достигла максимума в 2425 долларов, а 21 марта снизилась более чем вдвое - до 1050 долларов.Ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

https://ria.ru/20220408/moldaviya-1782426868.html

https://ria.ru/20220407/gaz-1782374133.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, природный газ, европа, евросоюз