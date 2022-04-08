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МИД Франции объяснил, какие контракты не попадут под запрет на импорт угля - РИА Новости, 08.04.2022
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МИД Франции объяснил, какие контракты не попадут под запрет на импорт угля
МИД Франции объяснил, какие контракты не попадут под запрет на импорт угля - РИА Новости, 08.04.2022
МИД Франции объяснил, какие контракты не попадут под запрет на импорт угля
Запрет ЕС на импорт угля из России не затронет сейчас действующие контракты, чтобы позволить странам найти альтернативные решения по поставкам угля до августа,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:38
2022-04-08T19:38
в мире
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Запрет ЕС на импорт угля из России не затронет сейчас действующие контракты, чтобы позволить странам найти альтернативные решения по поставкам угля до августа, заявил представитель МИД Франции на брифинге в пятницу."Европейский союз вчера принял пятый пакет санкций... Европейцы, в частности, решили запретить закупку, импорт и транспортировку в Евросоюз российского угля и твердого ископаемого топлива. Этот запрет на импорт угля вступит в силу немедленно, за исключением контрактов, которые находятся в стадии реализации, они будут прекращены в начале августа", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.По его словам, этот переходный период до августа позволит государствам-членам ЕС и их компаниям организовать альтернативные решения для поставок угля.Во французском МИД также отметили, что в ЕС работают над тем, чтобы покончить с энергетической зависимостью от России.ЕС в пятницу утвердил пятый по счету санкционный пакет против России в связи с ситуацией на Украине. Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии. Меры также включают "полный запрет на транзакции четырех ключевых банков". Расширяются списки персональных санкций в отношении отдельных физлиц и организаций.В заявлении указывается, что меры включают, в частности "запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 года". В ЕС пояснили, что импорт российского угля в союз в настоящее время составляет 8 миллиардов евро в год.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
19:38 08.04.2022
 
МИД Франции объяснил, какие контракты не попадут под запрет на импорт угля

МИД Франции: запрет ЕС на импорт угля из России не затронет контракты до августа

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции
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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Запрет ЕС на импорт угля из России не затронет сейчас действующие контракты, чтобы позволить странам найти альтернативные решения по поставкам угля до августа, заявил представитель МИД Франции на брифинге в пятницу.
"Европейский союз вчера принял пятый пакет санкций... Европейцы, в частности, решили запретить закупку, импорт и транспортировку в Евросоюз российского угля и твердого ископаемого топлива. Этот запрет на импорт угля вступит в силу немедленно, за исключением контрактов, которые находятся в стадии реализации, они будут прекращены в начале августа", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.
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По его словам, этот переходный период до августа позволит государствам-членам ЕС и их компаниям организовать альтернативные решения для поставок угля.
Во французском МИД также отметили, что в ЕС работают над тем, чтобы покончить с энергетической зависимостью от России.
ЕС в пятницу утвердил пятый по счету санкционный пакет против России в связи с ситуацией на Украине. Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии. Меры также включают "полный запрет на транзакции четырех ключевых банков". Расширяются списки персональных санкций в отношении отдельных физлиц и организаций.
В заявлении указывается, что меры включают, в частности "запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 года". В ЕС пояснили, что импорт российского угля в союз в настоящее время составляет 8 миллиардов евро в год.
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Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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