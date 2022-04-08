Власти Краматорска объявили об эвакуации жителей автотранспортом
Власти подконтрольного Украине Краматорска объявили об эвакуации жителей автотранспортом
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мэр подконтрольного властям Украины Краматорска Александр Гончаренко объявил об экстренной эвакуации жителей города при помощи автотранспорта.
"Сегодня начинаем экстренную эвакуацию людей всем коммунальным транспортом, всем частным транспортом, ищем водителей. Где-то 30-40 водителей понадобится по состоянию на сегодня", - сообщил он на брифинге, который был опубликован на YouТube.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, погибли около 30 человек, около 100 были ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины. Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.