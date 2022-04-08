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Власти Краматорска объявили об эвакуации жителей автотранспортом - РИА Новости, 08.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/evakuatsiya-1782569769.html
Власти Краматорска объявили об эвакуации жителей автотранспортом
Власти Краматорска объявили об эвакуации жителей автотранспортом - РИА Новости, 08.04.2022
Власти Краматорска объявили об эвакуации жителей автотранспортом
Мэр подконтрольного властям Украины Краматорска Александр Гончаренко объявил об экстренной эвакуации жителей города при помощи автотранспорта. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:09
2022-04-08T17:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
краматорск
украина
россия
денис пушилин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мэр подконтрольного властям Украины Краматорска Александр Гончаренко объявил об экстренной эвакуации жителей города при помощи автотранспорта.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, погибли около 30 человек, около 100 были ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины. Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, краматорск, украина, россия, денис пушилин, эдуард басурин
17:09 08.04.2022
 
Власти Краматорска объявили об эвакуации жителей автотранспортом

Власти подконтрольного Украине Краматорска объявили об эвакуации жителей автотранспортом

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мэр подконтрольного властям Украины Краматорска Александр Гончаренко объявил об экстренной эвакуации жителей города при помощи автотранспорта.
"Сегодня начинаем экстренную эвакуацию людей всем коммунальным транспортом, всем частным транспортом, ищем водителей. Где-то 30-40 водителей понадобится по состоянию на сегодня", - сообщил он на брифинге, который был опубликован на YouТube.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, погибли около 30 человек, около 100 были ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины. Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныКраматорскУкраинаРоссияДенис ПушилинЭдуард Басурин
 
 
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