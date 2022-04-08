https://ria.ru/20220408/donbass-1782579457.html

В Ясиноватой здание школы-интерната загорелось из-за обстрела ВСУ

В Ясиноватой здание школы-интерната загорелось из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 08.04.2022

В Ясиноватой здание школы-интерната загорелось из-за обстрела ВСУ

Ясиноватская школа-интернат № 14 загорелась из-за обстрела города со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:43

2022-04-08T17:43

2022-04-08T17:50

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Ясиноватская школа-интернат № 14 загорелась из-за обстрела города со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела произошло возгорание здания Ясиноватской школы-интерната № 14, расположенного по адресу: мкр-н Центральный, 24а. Кроме того, пострадали близлежащие домостроения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, ясиноватая, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр