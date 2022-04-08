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В Ясиноватой здание школы-интерната загорелось из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/donbass-1782579457.html
В Ясиноватой здание школы-интерната загорелось из-за обстрела ВСУ
В Ясиноватой здание школы-интерната загорелось из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 08.04.2022
В Ясиноватой здание школы-интерната загорелось из-за обстрела ВСУ
Ясиноватская школа-интернат № 14 загорелась из-за обстрела города со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:43
2022-04-08T17:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ясиноватая
донбасс
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Ясиноватская школа-интернат № 14 загорелась из-за обстрела города со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела произошло возгорание здания Ясиноватской школы-интерната № 14, расположенного по адресу: мкр-н Центральный, 24а. Кроме того, пострадали близлежащие домостроения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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в мире, днр, ясиноватая, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
17:43 08.04.2022 (обновлено: 17:50 08.04.2022)
 
В Ясиноватой здание школы-интерната загорелось из-за обстрела ВСУ

Штаб обороны: здание школы-интерната загорелось в Ясиноватой после обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Ясиноватская школа-интернат № 14 загорелась из-за обстрела города со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела произошло возгорание здания Ясиноватской школы-интерната № 14, расположенного по адресу: мкр-н Центральный, 24а. Кроме того, пострадали близлежащие домостроения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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