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Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк - РИА Новости, 08.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/donbass-1782542339.html
Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк
Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк - РИА Новости, 08.04.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк
Украинские войска за 12 минут обстреляли Еленовку и Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:37
2022-04-08T15:37
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донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска за 12 минут обстреляли Еленовку и Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 15.12 - населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html
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в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины
15:37 08.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Еленовку и Донецк снарядами калибром 122 миллиметра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска за 12 минут обстреляли Еленовку и Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 15.12 - населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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