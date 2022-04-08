https://ria.ru/20220408/donbass-1782514818.html
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Еленовки
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Еленовки - РИА Новости, 08.04.2022
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Еленовки
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Еленовки в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:13
2022-04-08T14:13
2022-04-08T14:13
обострение ситуации в днр и лнр
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признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Еленовки в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы 1959 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) населенного пункта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Еленовки
Представительство ДНР: пожилая женщина пострадала при обстреле Еленовки со стороны ВСУ