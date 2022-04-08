https://ria.ru/20220408/donbass-1782495954.html

В ДНР подготовили проект о прекращении деятельности СММ ОБСЕ в республике

В ДНР подготовили проект о прекращении деятельности СММ ОБСЕ в республике - РИА Новости, 08.04.2022

В ДНР подготовили проект о прекращении деятельности СММ ОБСЕ в республике

Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что подготовлен проект решения о прекращении деятельности Специальной мониторинговой миссии... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:06

2022-04-08T13:06

2022-04-08T14:04

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что подготовлен проект решения о прекращении деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ДНР."Министерством иностранных дел был подготовлен соответствующий проект решения. В частности, это проект постановления государственного комитета обороны о прекращении деятельности миссии ОБСЕ и признании неправомерным продление ее деятельности на территории ДНР", - сказала Никонорова на пресс-конференции.Она выразила надежду, что этот проект будет рассмотрен оперативно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/obse-1782495858.html

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Ольга Фомченкова

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