Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за 51 день 1200 мирных жителей получили ранения при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/donbass-1782470578.html
В ДНР за 51 день 1200 мирных жителей получили ранения при обстрелах ВСУ
В ДНР за 51 день 1200 мирных жителей получили ранения при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 08.04.2022
В ДНР за 51 день 1200 мирных жителей получили ранения при обстрелах ВСУ
За 51 день эскалации ранения различной степени тяжести получили 1,2 тысячи мирных жителей Донецкой народной республики при обстрелах украинских войск, сообщает... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T11:45
2022-04-08T11:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
украина
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780840224_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f98892d0fd59c297b5c18d596e4a4ae7.jpg
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. За 51 день эскалации ранения различной степени тяжести получили 1,2 тысячи мирных жителей Донецкой народной республики при обстрелах украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 51 день эскалации... ранения различной степени тяжести получили 1200 мирных жителей, в том числе 71 ребенок", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.По данным представительства, число погибших по-прежнему составляет 72 человека. Кроме того, за 51 день в СЦКК зафиксировали 1729 фактов ведения огня по территории республики. В представительстве отметили, что украинские войска 1541 раз применили тяжелое вооружение.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Согласно статистике Минобороны РФ на 7 апреля, с начала операции уничтожено 82% военных самолетов (125 из 152), танков и других бронированных машин Украины (1987 из 2416), 62% парка вертолетов (93 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
донбасс
украина
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780840224_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_5b44f6042791537b081c0853681908cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), вооруженные силы украины
11:45 08.04.2022
 
В ДНР за 51 день 1200 мирных жителей получили ранения при обстрелах ВСУ

Представительство ДНР: за 51 день 1200 мирных жителей ранены при обстрелах со стороны ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. За 51 день эскалации ранения различной степени тяжести получили 1,2 тысячи мирных жителей Донецкой народной республики при обстрелах украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 51 день эскалации... ранения различной степени тяжести получили 1200 мирных жителей, в том числе 71 ребенок", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
По данным представительства, число погибших по-прежнему составляет 72 человека. Кроме того, за 51 день в СЦКК зафиксировали 1729 фактов ведения огня по территории республики. В представительстве отметили, что украинские войска 1541 раз применили тяжелое вооружение.
"Всего противником выпущено 19 401 боеприпас различного калибра, включая 24 ракеты из ОТРК "Точка-У", пять ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 1866 ракет РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Согласно статистике Минобороны РФ на 7 апреля, с начала операции уничтожено 82% военных самолетов (125 из 152), танков и других бронированных машин Украины (1987 из 2416), 62% парка вертолетов (93 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 08:00
Что Россия должна сделать с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассУкраинаДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРДонецк (ДНР)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала