https://ria.ru/20220408/donbass-1782470578.html

В ДНР за 51 день 1200 мирных жителей получили ранения при обстрелах ВСУ

В ДНР за 51 день 1200 мирных жителей получили ранения при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 08.04.2022

В ДНР за 51 день 1200 мирных жителей получили ранения при обстрелах ВСУ

За 51 день эскалации ранения различной степени тяжести получили 1,2 тысячи мирных жителей Донецкой народной республики при обстрелах украинских войск, сообщает... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:45

2022-04-08T11:45

2022-04-08T11:45

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. За 51 день эскалации ранения различной степени тяжести получили 1,2 тысячи мирных жителей Донецкой народной республики при обстрелах украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 51 день эскалации... ранения различной степени тяжести получили 1200 мирных жителей, в том числе 71 ребенок", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.По данным представительства, число погибших по-прежнему составляет 72 человека. Кроме того, за 51 день в СЦКК зафиксировали 1729 фактов ведения огня по территории республики. В представительстве отметили, что украинские войска 1541 раз применили тяжелое вооружение.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Согласно статистике Минобороны РФ на 7 апреля, с начала операции уничтожено 82% военных самолетов (125 из 152), танков и других бронированных машин Украины (1987 из 2416), 62% парка вертолетов (93 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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