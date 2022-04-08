В России 3,1 тысячи беженцев из Донбасса получили временное убежище
Генерал МВД Кадочников: Россия дала временное убежище 3,1 тысяче беженцев из Донбасса
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Временное убежище в России получили 3,1 тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, 18 тысяч человек получат российское гражданство, сообщил замначальника главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор Олег Кадочников.
"С заявлением о предоставлении статуса беженца обратились – 12 граждан, временного убежища 3,7 тысячи человек (временное убежище предоставлено 3,1 тысячи человек). Принято более 14 тысяч заявлений о приеме в гражданство, более чем по 18 тысячам человек приняты решения о приеме в гражданство, выдано порядка 12 тысячи паспортов", - сказал он в эфире радио "Милицейская волна".
Кадочников добавил, что с заявлениями об оказании разовой финпомощи обратились 74,5 тысячи человек, из них 95% уже получили помощь.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.