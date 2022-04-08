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В России 3,1 тысячи беженцев из Донбасса получили временное убежище - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/donbass-1782459491.html
В России 3,1 тысячи беженцев из Донбасса получили временное убежище
В России 3,1 тысячи беженцев из Донбасса получили временное убежище - РИА Новости, 08.04.2022
В России 3,1 тысячи беженцев из Донбасса получили временное убежище
Временное убежище в России получили 3,1 тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, 18 тысяч человек получат российское гражданство, сообщил... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T11:02
2022-04-08T11:02
обострение ситуации в днр и лнр
общество
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
лнр
донбасс
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Временное убежище в России получили 3,1 тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, 18 тысяч человек получат российское гражданство, сообщил замначальника главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор Олег Кадочников."С заявлением о предоставлении статуса беженца обратились – 12 граждан, временного убежища 3,7 тысячи человек (временное убежище предоставлено 3,1 тысячи человек). Принято более 14 тысяч заявлений о приеме в гражданство, более чем по 18 тысячам человек приняты решения о приеме в гражданство, выдано порядка 12 тысячи паспортов", - сказал он в эфире радио "Милицейская волна".Кадочников добавил, что с заявлениями об оказании разовой финпомощи обратились 74,5 тысячи человек, из них 95% уже получили помощь.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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общество, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, лнр, донбасс, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:02 08.04.2022
 
В России 3,1 тысячи беженцев из Донбасса получили временное убежище

Генерал МВД Кадочников: Россия дала временное убежище 3,1 тысяче беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Временное убежище в России получили 3,1 тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, 18 тысяч человек получат российское гражданство, сообщил замначальника главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор Олег Кадочников.
"С заявлением о предоставлении статуса беженца обратились – 12 граждан, временного убежища 3,7 тысячи человек (временное убежище предоставлено 3,1 тысячи человек). Принято более 14 тысяч заявлений о приеме в гражданство, более чем по 18 тысячам человек приняты решения о приеме в гражданство, выдано порядка 12 тысячи паспортов", - сказал он в эфире радио "Милицейская волна".
Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
09:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В России увеличили финансирование выплат приехавшим из Донбасса и Украины
Кадочников добавил, что с заявлениями об оказании разовой финпомощи обратились 74,5 тысячи человек, из них 95% уже получили помощь.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Беженцы из Украины: куда направляются вынужденные переселенцы
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Беженцы с Украины: куда направляются вынужденные переселенцы
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