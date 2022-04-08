Украинские войска выпустили по ДНР более 250 снарядов за сутки
Народная милиция: ВСУ выпустили по ДНР более 250 снарядов за сутки, в том числе из "Града"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУничтоженный автомобиль во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
Уничтоженный автомобиль во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории Донецкой народной республики более 250 снарядов и мин за сутки, в том числе из "Града", сообщает Народная милиция ДНР.
"За прошедшие сутки противник выпустил более 250 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.
Народная милиция ДНР сообщила также, что за сутки уничтожены 73 украинских националиста, 11 огневых точек, захвачены две РСЗО БМ-21 "Град" и два 120-мм миномета.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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